BON ODORI

Festival da Cultura Japonesa anuncia nova edição em Salvador; veja data

Evento ocorre no Parque de Exposições

Esther Morais

Publicado em 17 de maio de 2026 às 13:00

Bon Odori Crédito: Divulgação

O Festival da Cultura Japonesa de Salvador anunciou que a edição de 2026 terá quatro dias de programação pela primeira vez. O evento acontece entre os dias 4 e 7 de setembro, no Parque de Exposições, em Salvador.

Conhecido também como Bon Odori, o festival chega à 18ª edição e promete uma programação especial com atrações ligadas à cultura japonesa, além de gastronomia, apresentações artísticas e atividades tradicionais.

Veja imagens da edição anterior do Bon Odori 1 de 9

Segundo a organização, o público poderá aproveitar o evento das 10h às 22h entre sexta-feira e domingo. Na segunda-feira, último dia do festival, a programação vai até as 20h.

Nas redes sociais, os organizadores afirmaram que a edição deste ano terá novidades e deixaram pistas sobre o tema de 2026.