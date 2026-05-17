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Automedicação pode agravar casos de dor de cabeça de origem nasal, alerta otorrino

Uso frequente de analgésicos pode mascarar sintomas e cronificar a dor

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 17 de maio de 2026 às 12:00

Problemas odontológicos podem causar dor de cabeça (Imagem: fizkes | Shutterstock)
[Edicase]Problemas odontológicos podem causar dor de cabeça (Imagem: fizkes | Shutterstock) Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Uma das queixas mais frequentes da população brasileira, a dor de cabeça pode ter diferentes causas, inclusive alterações nasais e sinusais. Otorrinolaringologista da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), Luciano Lobato Gregório chama a atenção para os casos de cefaleia de origem nasal, condição que exige avaliação especializada para o diagnóstico correto e o tratamento adequado.

Ele explica que ela costuma estar relacionada a processos inflamatórios ou obstrutivos que provocam pressão e contato entre as estruturas internas do nariz. “Entre os sintomas mais comuns estão a sensação de pressão na face; dor ao redor dos olhos, testa e maçãs do rosto; congestão nasal; secreção e piora da dor em episódios de crise respiratória.”

Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças

Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
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Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock

Embora muitas cefaleias estejam relacionadas a fatores neurológicos, hormonais ou emocionais, problemas nasais também podem provocar dores persistentes, especialmente quando associados à rinite, à sinusite, ao desvio de septo ou a alterações anatômicas das cavidades nasais. “Nem toda dor de cabeça tem origem neurológica. Alterações nasais e sinusais podem desencadear cefaleias importantes e impactar diretamente a qualidade de vida do paciente”, avalia.

Cuidados

Ter um remédio na bolsa, para “aquela dorzinha de cabeça no final do dia”, é algo comum e faz parte da vida do brasileiro. No entanto, a automedicação frequente pode mascarar sintomas importantes e, principalmente, agravar o quadro clínico. Inclusive, o uso excessivo de analgésicos pode transformar dores esporádicas em casos de cefaleias crônicas.

De acordo com o especialista, deve-se procurar um otorrinolaringologista quando a dor de cabeça vier acompanhada de obstrução nasal frequente; estiver associada à sinusite recorrente; provocar pressão facial constante; piorar ao abaixar a cabeça; surgir junto de alterações respiratórias ou do sono; não melhorar com tratamentos convencionais e ocorrer de forma repetitiva ou impactar a rotina diária.

“O diagnóstico da cefaleia de origem nasal é realizado por meio de avaliação clínica detalhada, exames endoscópicos e, em alguns casos, exames de imagem. Sabendo realmente o que a pessoa tem é possível controlar os sintomas e melhorar significativamente a respiração e o sono”, explica.

Quanto aos tratamentos, o otorrinolaringologista da ABORL-CCF revela que eles variam de acordo com a causa identificada. Entre os mais comuns estão a lavagem nasal com solução salina; o uso de medicamentos para o controle da rinite e da sinusite, como corticoides nasais e antialérgicos; antibióticos, quando há infecção bacteriana; o controle de fatores alérgicos e ambientais; o acompanhamento multidisciplinar em casos associados a outras condições clínicas e procedimentos cirúrgicos para correção de desvio de septo, pólipos nasais ou alterações anatômicas, que dificultam a respiração e favorecem crises recorrentes.

“O fato é que o tratamento adequado pode reduzir de maneira significativa a frequência das dores e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, reforça, ao afirmar que manter a hidratação adequada; realizar a higiene nasal regularmente; evitar exposição excessiva à poeira, fumaça e agentes alérgenos; tratar corretamente os quadros de rinite e sinusite; manter os ambientes ventilados e umidificados; evitar a automedicação frequente e procurar um médico diante dos sintomas persistentes são as principais formas de prevenção da cefaleia de origem nasal.

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