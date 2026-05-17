DIAGNÓSTICO

Automedicação pode agravar casos de dor de cabeça de origem nasal, alerta otorrino

Uso frequente de analgésicos pode mascarar sintomas e cronificar a dor

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de maio de 2026 às 12:00

[Edicase]Problemas odontológicos podem causar dor de cabeça (Imagem: fizkes | Shutterstock) Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Uma das queixas mais frequentes da população brasileira, a dor de cabeça pode ter diferentes causas, inclusive alterações nasais e sinusais. Otorrinolaringologista da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), Luciano Lobato Gregório chama a atenção para os casos de cefaleia de origem nasal, condição que exige avaliação especializada para o diagnóstico correto e o tratamento adequado.

Ele explica que ela costuma estar relacionada a processos inflamatórios ou obstrutivos que provocam pressão e contato entre as estruturas internas do nariz. “Entre os sintomas mais comuns estão a sensação de pressão na face; dor ao redor dos olhos, testa e maçãs do rosto; congestão nasal; secreção e piora da dor em episódios de crise respiratória.”

Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças 1 de 8

Embora muitas cefaleias estejam relacionadas a fatores neurológicos, hormonais ou emocionais, problemas nasais também podem provocar dores persistentes, especialmente quando associados à rinite, à sinusite, ao desvio de septo ou a alterações anatômicas das cavidades nasais. “Nem toda dor de cabeça tem origem neurológica. Alterações nasais e sinusais podem desencadear cefaleias importantes e impactar diretamente a qualidade de vida do paciente”, avalia.

Cuidados

Ter um remédio na bolsa, para “aquela dorzinha de cabeça no final do dia”, é algo comum e faz parte da vida do brasileiro. No entanto, a automedicação frequente pode mascarar sintomas importantes e, principalmente, agravar o quadro clínico. Inclusive, o uso excessivo de analgésicos pode transformar dores esporádicas em casos de cefaleias crônicas.

De acordo com o especialista, deve-se procurar um otorrinolaringologista quando a dor de cabeça vier acompanhada de obstrução nasal frequente; estiver associada à sinusite recorrente; provocar pressão facial constante; piorar ao abaixar a cabeça; surgir junto de alterações respiratórias ou do sono; não melhorar com tratamentos convencionais e ocorrer de forma repetitiva ou impactar a rotina diária.

“O diagnóstico da cefaleia de origem nasal é realizado por meio de avaliação clínica detalhada, exames endoscópicos e, em alguns casos, exames de imagem. Sabendo realmente o que a pessoa tem é possível controlar os sintomas e melhorar significativamente a respiração e o sono”, explica.

Quanto aos tratamentos, o otorrinolaringologista da ABORL-CCF revela que eles variam de acordo com a causa identificada. Entre os mais comuns estão a lavagem nasal com solução salina; o uso de medicamentos para o controle da rinite e da sinusite, como corticoides nasais e antialérgicos; antibióticos, quando há infecção bacteriana; o controle de fatores alérgicos e ambientais; o acompanhamento multidisciplinar em casos associados a outras condições clínicas e procedimentos cirúrgicos para correção de desvio de septo, pólipos nasais ou alterações anatômicas, que dificultam a respiração e favorecem crises recorrentes.