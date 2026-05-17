SALVADOR

Corpo em decomposição é encontrado em córrego próximo à Estação Acesso Norte

Caso foi registrado pelo DHPP neste domingo (17)

Esther Morais

Publicado em 17 de maio de 2026 às 11:48

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na manhã deste domingo (17) em um córrego na região da Rótula do Abacaxi, em Salvador.

Segundo testemunhas, o cadáver estava abaixo da passarela do metrô, nas proximidades da Estação Acesso Norte, na região de Pernambués.

Veja imagens da Polícia Civil em ação 1 de 27

O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Guias para remoção do corpo e realização de perícia foram expedidas. Os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) devem apontar a causa da morte e auxiliar nas investigações.