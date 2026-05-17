Corpo em decomposição é encontrado em córrego próximo à Estação Acesso Norte

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Esther Morais
Publicado em 17 de maio de 2026 às 11:48
Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na manhã deste domingo (17) em um córrego na região da Rótula do Abacaxi, em Salvador.
Segundo testemunhas, o cadáver estava abaixo da passarela do metrô, nas proximidades da Estação Acesso Norte, na região de Pernambués.
Veja imagens da Polícia Civil em ação
O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Guias para remoção do corpo e realização de perícia foram expedidas. Os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) devem apontar a causa da morte e auxiliar nas investigações.
A polícia informou que ações seguem em andamento para esclarecer o caso.