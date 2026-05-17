Seis apostas baianas acertam a quina da Mega-Sena; veja resultado

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Esther Morais
Publicado em 17 de maio de 2026 às 09:00
Seis apostas da Bahia acertaram cinco números no concurso 3009 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (16), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada bilhete premiado vai receber R$ 19.052,37.
As apostas vencedoras foram registradas nas cidades de Catu, Conceição do Jacuípe, Lauro de Freitas e Salvador.
Quais apostas mais ganharam dinheiro na Mega da Virada na Bahia?
Em Lauro de Freitas, duas apostas acertaram a quina. O mesmo aconteceu em Salvador, sendo uma delas feita pelos canais eletrônicos da Caixa.
Veja os números sorteados:
04 - 06 - 08 - 18 - 21 - 30
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou em R$ 300 milhões para o próximo sorteio, que será realizado no dia 23 de maio.
Ao todo, 136 apostas acertaram a quina em todo o país. Outras 6.714 apostas fizeram a quadra e vão receber R$ 636,14 cada.