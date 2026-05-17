Temperatura dispara e cidade mais quente da Bahia registra a 2ª maior do Nordeste

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Esther Morais
Publicado em 17 de maio de 2026 às 08:01
A cidade de Barra, no oeste da Bahia, registrou a segunda maior temperatura do Nordeste neste sábado (16), de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O município baiano marcou 35,4°C e apareceu na 10ª posição entre as cidades mais quentes do país. No ranking geral, a liderança ficou com São João do Piauí, que registrou 36,5°C. Em seguida aparecem cidades do Tocantins, como Palmas e Porto Nacional.
Cidades mais quentes da Bahia
Confira as maiores temperaturas registradas no sábado:
São João do Piauí (PI): 36,5°C
Palmas (TO): 36,4°C
Porto Nacional (TO): 36,1°C
Peixe (TO): 36°C
Palmas (TO): 35,9°C
Picos (PI): 35,7°C
Araguaçu (TO): 35,6°C
Marianópolis do Tocantins (TO): 35,6°C
Santa Rosa do Tocantins (TO): 35,6°C
Barra (BA): 35,4°C
Os dados são das estações meteorológicas automáticas do Inmet.