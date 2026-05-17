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Temperatura dispara e cidade mais quente da Bahia registra a 2ª maior do Nordeste

Município marcou 35,4°C

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de maio de 2026 às 08:01

Barra, na Bahia
Barra, na Bahia Crédito: Reprodução / Veneza com Z

A cidade de Barra, no oeste da Bahia, registrou a segunda maior temperatura do Nordeste neste sábado (16), de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O município baiano marcou 35,4°C e apareceu na 10ª posição entre as cidades mais quentes do país. No ranking geral, a liderança ficou com São João do Piauí, que registrou 36,5°C. Em seguida aparecem cidades do Tocantins, como Palmas e Porto Nacional.

Cidades mais quentes da Bahia

 Ibotirama  por Divulgação/Prefeitura
Barreiras  por Leitor CORREIO
Luís Eduardo Magalhães por Divulgação
Correntina  por Divulgação
Barra por Reprodução/Youtube
1 de 5
 Ibotirama  por Divulgação/Prefeitura

Confira as maiores temperaturas registradas no sábado:

São João do Piauí (PI): 36,5°C

Palmas (TO): 36,4°C

Porto Nacional (TO): 36,1°C

Peixe (TO): 36°C

Palmas (TO): 35,9°C

Picos (PI): 35,7°C

Araguaçu (TO): 35,6°C

Marianópolis do Tocantins (TO): 35,6°C

Santa Rosa do Tocantins (TO): 35,6°C

Barra (BA): 35,4°C

Os dados são das estações meteorológicas automáticas do Inmet.

Tags:

Calor

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