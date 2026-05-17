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'TikTok nutricional': dicas virais sobre alimentação podem colocar saúde em risco, alerta nutricionista

Especialista explica como tendências alimentares das redes sociais podem estimular excessos, restrições e desinformação nutricional

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 17 de maio de 2026 às 07:00

Estratégias como a dieta cetogênica e o jejum intermitente ganham força entre quem busca resultados rápidos (Imagem: Elnur | Shutterstock)
'TikTok nutricional': dicas virais sobre alimentação podem colocar saúde em risco, alerta nutricionista Crédito: Imagem: Elnur | Shutterstock

Receitas milagrosas, dietas extremas, desafios alimentares e promessas de emagrecimento rápido. Nas redes sociais, especialmente no TikTok, conteúdos sobre nutrição viralizam diariamente e influenciam milhões de pessoas — muitas vezes sem qualquer respaldo científico.

Segundo a nutricionista Andrezza Botelho, o problema não está apenas na velocidade com que essas informações circulam, mas na forma simplificada e muitas vezes irresponsável como saúde e alimentação vêm sendo tratadas online. “Hoje existe uma busca muito imediatista por resultados, e as redes sociais acabam reforçando soluções rápidas, restrições exageradas e hábitos que nem sempre são saudáveis ou sustentáveis”, explica.

Dietas extremas

O ator Christian Bale ficou famoso pelas dietas extremas para papeís, como quando trabalhou em 'O Operário' e perdeu quase 30kg por Divulgação / IMDb
Morgan Spurlock passou 30 dias comendo apenas McDonald’s no documentário “Super Size Me” por David Shankbone / Wikimedia Commons
Steve Jobs teve fases de dieta fruitariana, com alimentação centrada em frutas e restrição de vários grupos alimentares por Derzsi Elekes Andor / Wikimedia Commons
Jordan e Mihaila Peterson foram adeptos e divulgadores da "Leon Diet", uma dieta carnívora baseada puramente em carne, gordura, água e sal por U.S. Senate / Wikimedia Commons
David Blaine passou 44 dias sem comida em uma caixa suspensa sobre o rio Tâmisa, bebendo apenas água por David Blaine passou 44 dias sem comida em uma caixa suspensa sobre o rio Tâmisa, bebendo apenas água
Jasmuheen ficou conhecida pelo “respiratorianismo”, prática que defende viver com pouca ou nenhuma comida, sem comprovação científica por Wouter Hagens / Wikimedia Commons
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O ator Christian Bale ficou famoso pelas dietas extremas para papeís, como quando trabalhou em 'O Operário' e perdeu quase 30kg por Divulgação / IMDb

Entre as trends mais comuns estão dietas extremamente restritivas, consumo excessivo de proteínas, demonização de carboidratos, jejuns prolongados sem acompanhamento e receitas classificadas como “detox” ou “seca barriga”. A especialista alerta que copiar rotinas alimentares vistas na internet pode trazer riscos importantes à saúde. “Cada organismo tem necessidades específicas. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra — e, em alguns casos, pode até causar deficiências nutricionais, alterações hormonais, compulsão alimentar e relação negativa com a comida”, afirma Andrezza Botelho.

Outro ponto que preocupa é o impacto emocional desse tipo de conteúdo. A comparação constante, associada à pressão estética e à busca pelo corpo perfeito, pode aumentar ansiedade e culpa alimentar. “Muitas pessoas começam a enxergar alimentação apenas como ferramenta estética, deixando de lado saúde, prazer e equilíbrio”, destaca a nutricionista.

Além disso, o excesso de informações contraditórias nas redes também gera confusão. “Um vídeo fala para cortar carboidrato, outro diz para consumir proteína o tempo inteiro, enquanto outro demoniza determinados alimentos. Isso faz com que muitas pessoas percam a capacidade de entender as próprias necessidades”, explica. A profissional reforça que alimentação saudável não deve ser baseada em modismos ou soluções radicais. “Nutrição de verdade não precisa ser extrema. O equilíbrio continua sendo o caminho mais seguro e sustentável”, diz.

Cinco cuidados antes de seguir dicas de nutrição nas redes sociais

  • verificar se o conteúdo foi produzido por profissional habilitado;
  • desconfiar de promessas rápidas ou milagrosas;
  • evitar dietas muito restritivas sem acompanhamento;
  • lembrar que cada organismo possui necessidades diferentes;
  • priorizar hábitos sustentáveis em vez de soluções imediatas

Para Andrezza Botelho, as redes sociais podem ser ferramentas positivas quando usadas com responsabilidade, mas é fundamental desenvolver senso crítico diante do excesso de informações. “Nem tudo o que viraliza é saudável — e saúde não deve ser tratada como tendência passageira”, finaliza.

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