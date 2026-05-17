'TikTok nutricional': dicas virais sobre alimentação podem colocar saúde em risco, alerta nutricionista

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Perla Ribeiro
Publicado em 17 de maio de 2026 às 07:00
Receitas milagrosas, dietas extremas, desafios alimentares e promessas de emagrecimento rápido. Nas redes sociais, especialmente no TikTok, conteúdos sobre nutrição viralizam diariamente e influenciam milhões de pessoas — muitas vezes sem qualquer respaldo científico.
Segundo a nutricionista Andrezza Botelho, o problema não está apenas na velocidade com que essas informações circulam, mas na forma simplificada e muitas vezes irresponsável como saúde e alimentação vêm sendo tratadas online. “Hoje existe uma busca muito imediatista por resultados, e as redes sociais acabam reforçando soluções rápidas, restrições exageradas e hábitos que nem sempre são saudáveis ou sustentáveis”, explica.
Dietas extremas
Entre as trends mais comuns estão dietas extremamente restritivas, consumo excessivo de proteínas, demonização de carboidratos, jejuns prolongados sem acompanhamento e receitas classificadas como “detox” ou “seca barriga”. A especialista alerta que copiar rotinas alimentares vistas na internet pode trazer riscos importantes à saúde. “Cada organismo tem necessidades específicas. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra — e, em alguns casos, pode até causar deficiências nutricionais, alterações hormonais, compulsão alimentar e relação negativa com a comida”, afirma Andrezza Botelho.
Outro ponto que preocupa é o impacto emocional desse tipo de conteúdo. A comparação constante, associada à pressão estética e à busca pelo corpo perfeito, pode aumentar ansiedade e culpa alimentar. “Muitas pessoas começam a enxergar alimentação apenas como ferramenta estética, deixando de lado saúde, prazer e equilíbrio”, destaca a nutricionista.
Além disso, o excesso de informações contraditórias nas redes também gera confusão. “Um vídeo fala para cortar carboidrato, outro diz para consumir proteína o tempo inteiro, enquanto outro demoniza determinados alimentos. Isso faz com que muitas pessoas percam a capacidade de entender as próprias necessidades”, explica. A profissional reforça que alimentação saudável não deve ser baseada em modismos ou soluções radicais. “Nutrição de verdade não precisa ser extrema. O equilíbrio continua sendo o caminho mais seguro e sustentável”, diz.
Cinco cuidados antes de seguir dicas de nutrição nas redes sociais
Para Andrezza Botelho, as redes sociais podem ser ferramentas positivas quando usadas com responsabilidade, mas é fundamental desenvolver senso crítico diante do excesso de informações. “Nem tudo o que viraliza é saudável — e saúde não deve ser tratada como tendência passageira”, finaliza.