PREVISÃO DO TEMPO

Chuva volta a ganhar força em Salvador nos próximos dias; veja previsão para esta semana (18 a 24 de maio)

Capital baiana terá céu nublado, tempo abafado e possibilidade de pancadas ao longo da semana

Fernanda Varela

Publicado em 17 de maio de 2026 às 06:00

Frente fria provoca temporais e chuva forte avança pelo Brasil Crédito: Shutterstock

Os moradores de Salvador devem enfrentar uma semana de tempo instável entre segunda-feira (18) e domingo (24). A previsão aponta dias com muitas nuvens, sensação de abafamento e possibilidade de chuvas rápidas em diferentes períodos do dia.

As temperaturas devem variar entre 23°C e 27°C ao longo da semana, mantendo o clima típico do outono na capital baiana.

Chuva em Salvador ao longo dos anos 1 de 61

Confira a previsão dia a dia:

Segunda-feira (18)

A semana começa com céu parcialmente nublado e possibilidade de pancadas rápidas ao longo do dia. As temperaturas variam entre 24°C e 27°C.

Terça-feira (19)

O tempo segue abafado, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva principalmente à tarde e à noite.

Quarta-feira (20)

A capital deve registrar muitas nuvens e chuviscos isolados. A máxima prevista é de 26°C.

Quinta-feira (21)

A instabilidade aumenta e há previsão de chuva rápida durante o dia e também à noite.

Sexta-feira (22)

O dia deve ter céu encoberto em vários períodos e pancadas de chuva mais frequentes.

Sábado (23)

Este deve ser um dos dias mais chuvosos da semana, com previsão de chuva em diferentes horários.

Domingo (24)

O fim de semana termina com tempo instável, possibilidade de chuva passageira e temperaturas entre 24°C e 27°C.