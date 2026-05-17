Chuva volta a ganhar força em Salvador nos próximos dias; veja previsão para esta semana (18 a 24 de maio)

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Fernanda Varela
Publicado em 17 de maio de 2026 às 06:00
Os moradores de Salvador devem enfrentar uma semana de tempo instável entre segunda-feira (18) e domingo (24). A previsão aponta dias com muitas nuvens, sensação de abafamento e possibilidade de chuvas rápidas em diferentes períodos do dia.
As temperaturas devem variar entre 23°C e 27°C ao longo da semana, mantendo o clima típico do outono na capital baiana.
Chuva em Salvador ao longo dos anos
Segunda-feira (18)
A semana começa com céu parcialmente nublado e possibilidade de pancadas rápidas ao longo do dia. As temperaturas variam entre 24°C e 27°C.
Terça-feira (19)
O tempo segue abafado, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva principalmente à tarde e à noite.
Quarta-feira (20)
A capital deve registrar muitas nuvens e chuviscos isolados. A máxima prevista é de 26°C.
Quinta-feira (21)
A instabilidade aumenta e há previsão de chuva rápida durante o dia e também à noite.
Sexta-feira (22)
O dia deve ter céu encoberto em vários períodos e pancadas de chuva mais frequentes.
Sábado (23)
Este deve ser um dos dias mais chuvosos da semana, com previsão de chuva em diferentes horários.
Domingo (24)
O fim de semana termina com tempo instável, possibilidade de chuva passageira e temperaturas entre 24°C e 27°C.
Segundo serviços de meteorologia, maio costuma registrar aumento da umidade e maior frequência de chuvas em Salvador, cenário comum durante o outono.