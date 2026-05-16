TRAGÉDIA

Prédio de três andares desaba e mata um trabalhador em Salvador

Equipes do Corpo de Bombeiros procuram dois pedreiros que trabalhavam no local

Millena Marques

Publicado em 16 de maio de 2026 às 19:46

Prédio desaba em Salvador Crédito: Corpo de Bombeiros

Um prédio de três andares desabou no bairro Luiz Anselmo, em Salvador, na tarde deste sábado (16), e deixou um trabalhador morto. O desabamento aconteceu em uma localidade conhecida como Baixa das Pedrinhas. As informações são do Corpo de Bombeiros.

Seis pessoas estavam no prédio, sendo três pedreiros - um deles morreu no local. Outras três pessoas, que eram da mesma família, foram retiradas com vida.

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Trinta e cinco bombeiros atuam na ocorrência, com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil de Salvador (Codesal) e Polícia Militar da Bahia (PMBA).

As equipes buscam os outros dois pedreiros que estavam no prédio.