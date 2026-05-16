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Corpo de Bombeiros procura dois pedreiros em desabamento em Salvador

Acidente matou um trabalhador na tarde deste sábado (16)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de maio de 2026 às 20:22

Prédio desaba em Salvador
Prédio desaba em Salvador Crédito: Reprodução/TV Bahia

O Corpo de Bombeiros procura dois pedreiros que estavam trabalhando no prédio que desabou no bairro Luiz Anselmo, em Salvador, na tarde deste sábado (16). O desabamento deixou um trabalhador morto na localidade conhecida como Baixa das Pedrinhas. As informações são da corporação. 

Seis pessoas estavam no prédio, sendo três pedreiros - um deles morreu no local. Outras três pessoas, que eram da mesma família, foram retiradas com vida. 

Prédio desaba em Salvador

Prédio desaba em Salvador por Reprodução/TV Bahia
Prédio desaba em Salvador por Reprodução/TV Bahia
Prédio desaba em Salvador por Reprodução/TV Bahia
Prédio desaba em Salvador por Reprodução/TV Bahia
Prédio desaba em Salvador por Reprodução/TV Bahia
Prédio desaba em Salvador por Reprodução/TV Bahia
Prédio desaba em Salvador por Reprodução/TV Bahia
Prédio desaba em Salvador por Reprodução/TV Bahia
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Prédio desaba em Salvador por Reprodução/TV Bahia

Trinta e cinco bombeiros atuam na ocorrência, com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil de Salvador (Codesal) e Polícia Militar da Bahia (PMBA).

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As equipes buscam os outros dois pedreiros que estavam no prédio. 

*Matéria em atualização 

Tags:

Salvador Corpo de Bombeiros

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