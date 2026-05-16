TRAGÉDIA

Corpo de Bombeiros procura dois pedreiros em desabamento em Salvador

Acidente matou um trabalhador na tarde deste sábado (16)

Millena Marques

Publicado em 16 de maio de 2026 às 20:22

Prédio desaba em Salvador Crédito: Reprodução/TV Bahia

O Corpo de Bombeiros procura dois pedreiros que estavam trabalhando no prédio que desabou no bairro Luiz Anselmo, em Salvador, na tarde deste sábado (16). O desabamento deixou um trabalhador morto na localidade conhecida como Baixa das Pedrinhas. As informações são da corporação.

Seis pessoas estavam no prédio, sendo três pedreiros - um deles morreu no local. Outras três pessoas, que eram da mesma família, foram retiradas com vida.

Prédio desaba em Salvador 1 de 8

Trinta e cinco bombeiros atuam na ocorrência, com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil de Salvador (Codesal) e Polícia Militar da Bahia (PMBA).

As equipes buscam os outros dois pedreiros que estavam no prédio.