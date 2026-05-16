Carro automático invade ótica após motorista confundir pedais no sul da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 16 de maio de 2026 às 15:23
Um carro automático invadiu uma ótica em Itabuna, no sul da Bahia, após a motorista perder o controle do veículo na manhã deste sábado (16).
De acordo com informações da TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região, a mulher que dirigia o carro confundiu os pedais.
Uma outra mulher, que estava em uma vaga de estacionamento, foi arremessada para dentro da ótica. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital de Base de Itabuna.
A fachada do estabelecimento ficou destruída. A motorista também foi encaminhada para uma unidade hospitalar após ficar em estado de choque.