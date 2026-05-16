ACIDENTE

Carro automático invade ótica após motorista confundir pedais no sul da Bahia

Duas pessoas foram encaminhadas para o Hospital de Base de Itabuna

Millena Marques

Publicado em 16 de maio de 2026 às 15:23

Carro invade ótica em Itabuna Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um carro automático invadiu uma ótica em Itabuna, no sul da Bahia, após a motorista perder o controle do veículo na manhã deste sábado (16).

De acordo com informações da TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região, a mulher que dirigia o carro confundiu os pedais.

Uma outra mulher, que estava em uma vaga de estacionamento, foi arremessada para dentro da ótica. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital de Base de Itabuna.