Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carro automático invade ótica após motorista confundir pedais no sul da Bahia

Duas pessoas foram encaminhadas para o Hospital de Base de Itabuna

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de maio de 2026 às 15:23

Carro invade ótica em Itabuna
Carro invade ótica em Itabuna Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um carro automático invadiu uma ótica em Itabuna, no sul da Bahia, após a motorista perder o controle do veículo na manhã deste sábado (16).

De acordo com informações da TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região, a mulher que dirigia o carro confundiu os pedais.

Uma outra mulher, que estava em uma vaga de estacionamento, foi arremessada para dentro da ótica. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital de Base de Itabuna.

Leia mais

Imagem - Homem é preso por ocultar corpo de mulher queimado dentro de geladeira em cidade turística da Bahia

Homem é preso por ocultar corpo de mulher queimado dentro de geladeira em cidade turística da Bahia

Imagem - Mulher é presa em flagrante por armazenamento de pornografia infantil em Salvador

Mulher é presa em flagrante por armazenamento de pornografia infantil em Salvador

Imagem - Chefe da Guarda Municipal é exonerado após denúncia de agressão contra a ex-companheira na Bahia

Chefe da Guarda Municipal é exonerado após denúncia de agressão contra a ex-companheira na Bahia

A fachada do estabelecimento ficou destruída. A motorista também foi encaminhada para uma unidade hospitalar após ficar em estado de choque.

Tags:

Itabuna no sul da Bahia

Mais recentes

Imagem - Homens roubam carro e sequestram motorista em avenida movimentada de Salvador

Homens roubam carro e sequestram motorista em avenida movimentada de Salvador
Imagem - Limpurb realiza operação emergencial em Salvador após paralisação nacional de agentes de limpeza

Limpurb realiza operação emergencial em Salvador após paralisação nacional de agentes de limpeza
Imagem - Ilha de Bom Jesus dos Passos vai ganhar o primeiro Mercado Municipal; saiba mais

Ilha de Bom Jesus dos Passos vai ganhar o primeiro Mercado Municipal; saiba mais