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Limpurb realiza operação emergencial em Salvador após paralisação nacional de agentes de limpeza

Ação aconteceu em bairros como Periperi, Paripe, Liberdade, São Caetano, Sussuarana, Cajazeiras, São Marcos e Imbuí

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de maio de 2026 às 15:41

Operação da Limpurb
Operação da Limpurb Crédito: Ascom/Limpurb

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) realizou uma operação emergencial de limpeza em pontos estratégicos da capital baiana após a paralisação nacional dos agentes de limpeza, realizada na sexta-feira (15).

Ao todo, foram mobilizadas 34 equipes de serviços especiais, com 25 agentes cada, para atuar nas principais vias, locais de grande circulação e regiões de comércio em bairros como Periperi, Paripe, Liberdade, São Caetano, Sussuarana, Cajazeiras, São Marcos e Imbuí. Além da varrição, outras equipes seguem com a coleta, roçagem, limpeza de praias e lavagem de vias em toda a cidade.

"Estamos distribuindo as equipes entre bairros e grandes avenidas. O reforço na varrição foi ampliado para garantir mais celeridade e minimizar os impactos para a população, deixando Salvador limpa e organizada o mais rápido possível", afirmou o presidente da Limpurb, Carlos Augusto Gomes.

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A Limpurb aponta que a paralisação descumpriu a Lei Federal nº 7.783/89 (Lei de Greve), especialmente o artigo 3º — que exige comunicação prévia — e o artigo 9º, que obriga a manutenção de equipes mínimas em serviços essenciais. A limpeza urbana se enquadra nessa categoria por seu impacto direto na saúde pública e no funcionamento da cidade.

Tags:

Salvador Limpeza

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