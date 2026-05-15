BEM-ESTAR

Ação gratuita oferece aula de dança e serviços de saúde em Salvador

Evento ocorre no GBarbosa do Costa Azul

Millena Marques

Publicado em 15 de maio de 2026 às 16:55

Aferição de pressão está na programação Crédito: Freepik

Quem passar pela loja do Costa Azul do GBarbosa neste sábado (16) poderá participar do Festival de Saudáveis, iniciativa gratuita voltada à promoção de saúde, qualidade de vida e bem-estar.

A ação integra a estratégia de ESG do grupo Cencosud e aposta em experiências ligadas à alimentação equilibrada e ao autocuidado em Salvador.

Durante o evento, o público terá acesso a serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e exame de bioimpedância, além de atividades físicas, com aulas de alongamento e dança. A programação também reúne marcas parceiras, que irão apresentar produtos e soluções voltadas a hábitos mais saudáveis.