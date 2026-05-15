Ação gratuita oferece aula de dança e serviços de saúde em Salvador

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Millena Marques
Publicado em 15 de maio de 2026 às 16:55
Quem passar pela loja do Costa Azul do GBarbosa neste sábado (16) poderá participar do Festival de Saudáveis, iniciativa gratuita voltada à promoção de saúde, qualidade de vida e bem-estar.
A ação integra a estratégia de ESG do grupo Cencosud e aposta em experiências ligadas à alimentação equilibrada e ao autocuidado em Salvador.
Durante o evento, o público terá acesso a serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e exame de bioimpedância, além de atividades físicas, com aulas de alongamento e dança. A programação também reúne marcas parceiras, que irão apresentar produtos e soluções voltadas a hábitos mais saudáveis.
A proposta do festival é incentivar mudanças simples na rotina, aproximando temas como saúde e consumo consciente do cotidiano dos clientes de forma acessível e prática.