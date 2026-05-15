EDUCAÇÃO

Professores da Uneb aderem à paralisação das universidades estaduais

Suspensão das atividades terá duração de um dia

Maysa Polcri

Publicado em 15 de maio de 2026 às 17:15

Professores cobram diálogo com o governo estadual Crédito: Divulgação

Professores da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) decidiram aderir à paralisação das universidades estaduais baianas, que acontecerá em 20 de maio. De acordo com a associação que representa a categria, a medida ocorre em meio à falta de diálogo do governo estadual com os docentes, que não são recebidos em reunião desde julho do ano passado.

Os professores da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) já haviam aprovado a paralisação. "O protesto de 24h é uma denúncia à sociedade sobre a falta de diálogo do governo estadual que, há quase dez meses, recusa-se a negociar a pauta de reivindicações da categoria docente", disseram.

A pauta unificada de reivindicações foi protocolada junto ao governo do estado em dezembro de 2025 pelo Fórum das ADs, que reúne as seções sindicais dos docentes da Uneb, Uesb, Uesc e Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). Esta última ainda vai decidir sobre a paralisação.