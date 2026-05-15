Educação

Executivos levam experiência profissional a estudantes da rede pública

Projeto da Junior Achievement deve impactar mais de 2 mil jovens em seis municípios entre os dias 18 e 22 de maio

Miro Palma

Publicado em 15 de maio de 2026 às 18:05

Executivos levam experiência profissional a estudantes da rede pública na Bahia Crédito: Divulgação

Estudantes da rede pública da Bahia vão ter a oportunidade de conhecer de perto a realidade do mercado de trabalho por meio do projeto Executivos na Escola, promovido pela Junior Achievement Bahia (JA Bahia). A iniciativa chega à 15ª edição em 2026 e será realizada entre os dias 18 e 22 de maio, com atividades em diferentes municípios do estado.

A expectativa é que mais de 2 mil jovens sejam impactados nesta primeira etapa, que integra a Trilha do Amanhã, programa desenvolvido pela organização em parceria com empresas e instituições. Em nível nacional, a ação pretende alcançar mais de 10 mil estudantes com a participação de cerca de 600 executivos voluntários.

Na Bahia, o projeto passará por Salvador (18 a 20 de maio), Feira de Santana (20), Lauro de Freitas, Camaçari e Luís Eduardo Magalhães (21), e Vitória da Conquista (22), envolvendo alunos do ensino médio da rede estadual.

Durante os encontros, profissionais de diversas áreas compartilham trajetórias, desafios e aprendizados, estimulando reflexões sobre carreira, escolhas e futuro. A proposta é aproximar os estudantes do universo profissional e contribuir para o desenvolvimento de competências essenciais.

As atividades são realizadas em turno único, com duração média de quatro horas, e contam com suporte metodológico da JA Bahia, que também capacita os voluntários antes das visitas às escolas.

Na próxima segunda-feira (18), a atividade acontece das 7h30 às 12h, na Escola Estadual Raphael. Participam da programação Linda Bezerra, editora-chefe do jornal Correio, e Luana Assunção, coordenadora de marketing da Rede Bahia. Durante a conversa, as convidadas irão compartilhar trajetórias profissionais, desafios da carreira e experiências no setor da comunicação.

Além da atuação direta nas salas de aula, o projeto conta com o apoio de instituições como a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH Bahia) e a Associação de Jovens Empreendedores (AJE Bahia), além de parceria com o SENAI, onde será realizada a etapa final da iniciativa, prevista para setembro.

Em 2025, o Executivos na Escola impactou cerca de 6,9 mil jovens em 18 estados brasileiros, consolidando-se como uma das principais ações de aproximação entre educação e mercado de trabalho no país.

Na avaliação de educadores, a iniciativa contribui para ampliar horizontes e fortalecer projetos de vida dos estudantes, ao proporcionar contato direto com profissionais experientes e diferentes áreas de atuação.

A Junior Achievement é uma das maiores organizações do mundo voltadas à educação empreendedora de jovens, presente em mais de 100 países. Na Bahia, já beneficiou mais de 200 mil estudantes por meio de programas voltados à educação financeira, empreendedorismo e preparação para o mercado de trabalho.

O Trilha do Amanhã 2026 conta com o apoio da Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Bahia (ABRH Bahia), Graceane Souza, INOVIT, Sabi, CIH Consultoria Impacto Humano e Senai.

Saiba mais em: www.jabrasil.org.br/ba