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Prefeitura de Salvador abre 1 mil vagas em cursos preparatórios de graça para o Enem

Confira os detalhes do programa IngreSSAr

Maysa Polcri

Publicado em 15 de maio de 2026 às 18:51

Prefeitura lança IngreSSAr 2026 com 1 mil vagas Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador lançou nesta sexta-feira (15) a edição de 2026 do programa IngreSSAr, que oferece curso preparatório de graça para alunos de escolas públicas ou bolsistas integrais de escolas privadas que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Serão 1 mil vagas.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou ainda a ampliação do período de aulas de quatro para cinco meses. Em 24 de outubro, ocorrerá um mega-aulão antes do Enem, no Centro de Convenções.

Também participaram do lançamento a vice-prefeita Ana Paula Matos e a secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, Fernanda Lordêlo, entre outras autoridades municipais. O evento aconteceu no Auditório Makota Valdina, localizado no prédio do Arquivo Público Municipal, no Comércio.

As inscrições para o IngreSSAr estão abertas até o dia 28 de maio, com cadastro realizado no site oficial do programa (ingressar.salvador.ba.gov.br). Depois da inscrição online, os candidatos devem entregar presencialmente a documentação na sede da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), no Comércio.

O prefeito Bruno Reis destacou o histórico de sucesso do programa municipal, responsável por ajudar estudantes de baixa renda a ingressarem no ensino superior.

“São impressionantes os depoimentos de jovens que conseguem ingressar em faculdades muito concorridas, com notas e colocações que são motivo de orgulho para todos nós. Desde o primeiro ano do programa, sempre conseguimos altos índices de aprovação; e é por isso que a cada ano a gente vem ampliando e incrementando, dando esse apoio aos jovens da nossa cidade”, afirmou Bruno Reis.

Além de custear a preparação dos estudantes, a Prefeitura também paga o transporte dos alunos que comprovam a falta de condições de arcar com essa despesa.

“E finalizamos sempre com aquele aulão, abrindo para todos os alunos que estão na véspera do Enem. É um programa voltado para os alunos do Ensino Médio. Mesmo não sendo uma responsabilidade e atribuição da Prefeitura, que tem como missão até o Ensino Fundamental II, nós assumimos, porque era uma necessidade da cidade”, acrescentou o prefeito.

Inscrições

Podem disputar uma vaga jovens entre 16 e 29 anos residentes em Salvador, oriundos da rede pública de ensino da capital, que estejam inscritos no Cadastro Único (Cadúnico), cursando ou egressos do 3º ano do Ensino Médio ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede pública, além de bolsistas integrais de escolas particulares.

De acordo com o cronograma, após a inscrição online, os candidatos devem realizar a entrega presencial da documentação até 28 de maio, etapa obrigatória para validação dos dados. Dúvidas podem ser tiradas através do SAC IngreSSAr, no (71) 99924-9077.

O estudante deve se dirigir, de segunda a sexta-feira, à sede da SPMJ, localizada na Avenida Estados Unidos, nº 397, Condomínio Cidade do Salvador, 3º andar, no bairro do Comércio. A inscrição só será validada após a entrega de toda a documentação exigida. O resultado provisório será divulgado em 29 maio, com prazo para interposição de recursos nos dias 1, 2 e 3 de junho, de forma presencial.

Classificação e resultado

A classificação será feita com base na soma de critérios de pontuação, como estar cursando o 3º ano do Ensino Médio em escola pública ou na condição de bolsista integral na rede privada (4 pontos); ter concluído o Ensino Médio, inclusive na modalidade EJA, em escola pública ou como bolsista integral (5 pontos), além de ser beneficiário do programa Bolsa Família (2 pontos). Serão classificados os candidatos que atenderem aos pré-requisitos, dentro do limite de vagas disponíveis.

O resultado final está previsto para o dia 11 de junho, mesma data em que se inicia o período de matrícula presencial, que segue até 14 de junho. As aulas têm início programado para o dia 15 de junho.