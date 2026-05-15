Especialistas revelam qual o valor médio de um casamento em 2026

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Maysa Polcri
Publicado em 15 de maio de 2026 às 17:59
O mercado de casamentos segue aquecido no Brasil e deve movimentar cerca de R$ 32 bilhões em 2026, segundo estimativas do setor. A expectativa é de aproximadamente 472 mil cerimônias realizadas no país, com ticket médio de R$ 69 mil por celebração. Em Salvador, o cenário acompanha essa tendência, impulsionado pela procura por eventos mais personalizados, afetivos e alinhados à identidade dos casais.
As mudanças no perfil das festas também refletem novas prioridades dos noivos. Entre as tendências para 2026 estão experiências sensoriais, elementos artesanais e detalhes personalizados. Ganham espaço propostas como drinks autorais, alcoólicos ou não, essências exclusivas para aromatização dos ambientes e lembranças personalizadas, além da preservação do bouquet em resina, transformado em objetos decorativos.
Na decoração, estruturas aéreas com tecidos, composições em madeira, peças em barro e referências regionais aparecem como apostas em alta. Outro destaque citado por especialistas do setor é o bolo de rolo decorado com renda inspirada no vestido da noiva, reforçando a valorização de elementos afetivos e autorais nas celebrações.
As novidades e tendências estarão em evidência na 9ª edição do Celebrar Salvador, feira voltada ao setor de eventos sociais, realizada neste sábado (16) e domigo (17), na Casa Salvatore, no Cabula. O evento reúne cerca de 45 expositores das áreas de buffet, fotografia, decoração, trajes, convites, beleza e acessórios. A entrada é gratuita.
Além de apresentar tendências do mercado, a feira também aposta na geração de negócios. A expectativa da organização é receber cerca de 1,5 mil visitantes e movimentar aproximadamente R$ 1,8 milhão durante os dois dias. Quem fechar contratos no local poderá conseguir descontos de até 15% em serviços para casamentos, formaturas, aniversários de 15 anos e outras celebrações.
Segundo a organizadora Tati Pugliesi, o evento acompanha as transformações do setor e o aumento da procura por experiências mais exclusivas. “O Celebrar Salvador vem se fortalecendo como um espaço de conexão entre fornecedores e clientes, com novidades e oportunidades reais de negociação”, afirma.
Taiane Bloisi, também organizadora da feira, destaca que o evento ajuda os consumidores a encontrar alternativas criativas diante do aumento dos custos no segmento. “Além de inspirar, a feira oferece condições diferenciadas, ajudando o público a encontrar soluções criativas e mais acessíveis”, pontua.
Celebrar Salvador
Quando: 16 e 17 de maio, das 13h às 21h
Onde: Casa Salvatore – Cabula
Quanto: Gratuito