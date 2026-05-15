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Especialistas revelam qual o valor médio de um casamento em 2026

Evento em Salvador vai reunir as principais tendências do segmento no Brasil neste final de semana

Maysa Polcri

Publicado em 15 de maio de 2026 às 17:59

9ª edição do Celebrar Salvador acontece neste final de semana Crédito: Robert Luis/Divulgação

O mercado de casamentos segue aquecido no Brasil e deve movimentar cerca de R$ 32 bilhões em 2026, segundo estimativas do setor. A expectativa é de aproximadamente 472 mil cerimônias realizadas no país, com ticket médio de R$ 69 mil por celebração. Em Salvador, o cenário acompanha essa tendência, impulsionado pela procura por eventos mais personalizados, afetivos e alinhados à identidade dos casais.

As mudanças no perfil das festas também refletem novas prioridades dos noivos. Entre as tendências para 2026 estão experiências sensoriais, elementos artesanais e detalhes personalizados. Ganham espaço propostas como drinks autorais, alcoólicos ou não, essências exclusivas para aromatização dos ambientes e lembranças personalizadas, além da preservação do bouquet em resina, transformado em objetos decorativos.

Na decoração, estruturas aéreas com tecidos, composições em madeira, peças em barro e referências regionais aparecem como apostas em alta. Outro destaque citado por especialistas do setor é o bolo de rolo decorado com renda inspirada no vestido da noiva, reforçando a valorização de elementos afetivos e autorais nas celebrações.

As novidades e tendências estarão em evidência na 9ª edição do Celebrar Salvador, feira voltada ao setor de eventos sociais, realizada neste sábado (16) e domigo (17), na Casa Salvatore, no Cabula. O evento reúne cerca de 45 expositores das áreas de buffet, fotografia, decoração, trajes, convites, beleza e acessórios. A entrada é gratuita.

Além de apresentar tendências do mercado, a feira também aposta na geração de negócios. A expectativa da organização é receber cerca de 1,5 mil visitantes e movimentar aproximadamente R$ 1,8 milhão durante os dois dias. Quem fechar contratos no local poderá conseguir descontos de até 15% em serviços para casamentos, formaturas, aniversários de 15 anos e outras celebrações.

Segundo a organizadora Tati Pugliesi, o evento acompanha as transformações do setor e o aumento da procura por experiências mais exclusivas. “O Celebrar Salvador vem se fortalecendo como um espaço de conexão entre fornecedores e clientes, com novidades e oportunidades reais de negociação”, afirma.

Taiane Bloisi, também organizadora da feira, destaca que o evento ajuda os consumidores a encontrar alternativas criativas diante do aumento dos custos no segmento. “Além de inspirar, a feira oferece condições diferenciadas, ajudando o público a encontrar soluções criativas e mais acessíveis”, pontua.

Serviço

Celebrar Salvador

Quando: 16 e 17 de maio, das 13h às 21h

Onde: Casa Salvatore – Cabula