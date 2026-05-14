PROTESTO

Professores de universidades estaduais da Bahia aprovam paralisação

Suspensão das atividades terá duração de um dia

Maysa Polcri

Publicado em 14 de maio de 2026 às 13:41

Professores vão paralisar as atividades como forma de protesto Crédito: Divulgação

Professores da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) aprovaram a paralisação das atividades docentes em 20 de maio. De acordo com a associação que representa os professores, a medida ocorre em meio à falta de diálogo do governo estadual com a categoria, que não é recebida em reunião desde julho do ano passado.

A votação que aprovou a paralisação na Uesc foi realizada nesta quarta-feira (13). Os professores também aprovaram uma mobilização na véspera da paralisação, em 19 de maio, com o objetivo de conscientizar docentes, servidores técnicos e estudantes sobre as pautas do movimento. A atividade contará com panfletagem e carro de som.

De acordo com a Associação dos Docentes da Uesc (Adusc), a principal reivindicação da categoria é a retomada da mesa de negociações. "Em maio, completam-se dez meses desde a última reunião entre o governo e o movimento docente. Enquanto isso, direitos garantidos pelo Estatuto do Magistério Superior não vêm sendo cumpridos", diz a entidade em comunicado.