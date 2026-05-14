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Após decretar situação de emergência, cidade na Bahia anuncia realização do São João 2026

Prefeito fez anúncio nesta quinta-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de maio de 2026 às 14:12

São João de Alagoinhas
São João de Alagoinhas Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Alagoinhas, no nordeste da Bahia, anunciou a realização do São João 2026. O anúncio foi confirmado pelo prefeito Gustavo Carmo, na manhã desta quinta-feira (14), em entrevista à Digital FM.

Segundo o gestor, a festa acontecerá entre os dias 19 e 24 de junho, novamente na Praça Mário Laerte, no Estádio Antônio Carneiro e nos distritos.

Principais atrações do São João de Irecê

Wesley Safadão por Jefferson Peixoto
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Dorgival Dantas por Luciano Almeida
BaianaSystem  por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Zé Neto e Cristiano por Reprodução/Redes Sociais
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Wesley Safadão por Jefferson Peixoto

A prefeitura iniciou o credenciamento de empresas especializadas na prospecção, intermediação e captação de patrocínios privados. O credenciamento foi publicado no Diário Oficial do Município na última quarta-feira (13).

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“Com muita força de trabalho e fé em Deus, publicamos o credenciamento para captar recursos para os festejos juninos. Vamos unir São João e Copa do Mundo para fazer uma festa bonita e alegre para o nosso povo. Fizemos a Sealba, uma exposição agropecuária inédita em nossa cidade, sem custos para a Prefeitura; trouxemos o Bahia Gospel em parceria com o Governo do Estado, sem recursos da Prefeitura; e vamos realizar nosso São João sem gastar nada ou quase nada”, afirmou Gustavo Carmo.

O anúncio acontece após a prefeitura decretar situação de emergência por causa das chuvas intensas. Em março deste ano, a gestão informou que as discussões sobre a realização do São João estavam suspensas após a publicação do decreto.

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são João Alagoinhas

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