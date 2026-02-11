FESTA JUNINA

Prefeitura de Santo Antônio de Jesus divulga as primeiras atrações para o São João de 2026

João Gomes é um dos cantores confirmados nos festejos

Millena Marques

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 07:49

João Gomes Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Santo Antônio de Jesus (SAJ), no recôncavo baiano, anunciou as primeiras atrações do São João de 2026 na terça-feira (10). Uma das festas juninas mais tradicionais do estado, o São João de SAJ reunirá nomes como João Gomes, Dorgival Dantas e a dupla sertanjea Maiara e Maraisa.

De acordo com o anúncio feito pela prefeitura, que foi divulgado nas redes sociais, a festa ocorrerá entre os dias 19 e 24 de junho.

"Estamos preparando mais uma edição histórica, à altura da nossa cultura, da nossa tradição, dos nossos forrozeiros", diz trecho do comunicado.

Mais informações sobre os festejos devem ser divulgadas em breve.