Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura de Santo Antônio de Jesus divulga as primeiras atrações para o São João de 2026

João Gomes é um dos cantores confirmados nos festejos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 07:49

João Gomes
João Gomes Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Santo Antônio de Jesus (SAJ), no recôncavo baiano, anunciou as primeiras atrações do São João de 2026 na terça-feira (10). Uma das festas juninas mais tradicionais do estado, o São João de SAJ reunirá nomes como João Gomes, Dorgival Dantas e a dupla sertanjea Maiara e Maraisa.

De acordo com o anúncio feito pela prefeitura, que foi divulgado nas redes sociais, a festa ocorrerá entre os dias 19 e 24 de junho.

"Estamos preparando mais uma edição histórica, à altura da nossa cultura, da nossa tradição, dos nossos forrozeiros", diz trecho do comunicado.

Mais informações sobre os festejos devem ser divulgadas em breve.

São João na Bahia

São João em Mata de São oferece grandes atrações e pertinho de Salvador por Prefeitura de Mata / Divulgação
Veja receitas fáceis de São João para fazer em casa por Shutterstock
O milho se tornou o principal ingrediente do São João por Marina Silva/CORREIO
O milho se tornou o principal ingrediente do São João por Marina Silva/CORREIO
São João por Divulgação
O licor é a bebida queridinha no São João e cidades baianas capricham na produção por Marina Silva/CORREIO
São João em Salvador por Marina Silva
São João por Tarsila Blanco
São João no Pelourinho por Ana Lúcia Albuquerque
São João no Pelourinho por Divulgaçao
São João na Saúde, em Salvador por Divulgação
São João de Mucugê por Arquivo CORREIO
São João em Santo Antônio de Jesus por Divulgação/Prefeitura de SAJ
São João em Cruz das Almas por Divulgação/Prefeitura de Cruz das Almas
Bolo de milho é o melhor por Shutterstock
Mungunzá é bem calórico por Shutterstock
Bolo de carimã por Reprodução
Pamonha pode ficar mais calórica se for doce por Shutterstock
Bolo de aipim é um dos mais calóricos por Shutterstock
Amendoim é bastante calórico por Shutterstock
Milho Cozido é uma das opções mais leves por Shutterstock
Canjica pode ser feita em versão fit por Shutterstock
O período junino vem se mostrando uma oportunidade excelente para vagas e negócios por Shutterstock
Menu junino do Almacen Pepe por Leo Trindade
Menu junino do Almacen Pepe por Leo Trindade/Divulgação
Menu junino do GBarbosa e da Perini por Divulgação
[Edicase]As orações aos santos juninos são uma ótima maneira de homenageá-los e fortalecer a fé interior (Imagem: Luis Fraga | Shutterstock) por Imagem: Luis Fraga | Shutterstock
Alô Alô Bahia promove festa de São João, para convidados, abrindo os festejos juninos em Salvador por Divulgação
[Edicase]Decorar a casa com o tema junino é divertido e traz alegria (Imagem: Cacio Murilo | Shutterstock) por
Samba junino foi celebrado nesta sexta-feira (19) por Paula Froes/CORREIO
Bolos típicos, milho e amendoim ainda podem ser comprados no feriado junino por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
1 de 31
São João em Mata de São oferece grandes atrações e pertinho de Salvador por Prefeitura de Mata / Divulgação

Leia mais

Imagem - Guia para turista evitar perrengue no Carnaval de Salvador

Guia para turista evitar perrengue no Carnaval de Salvador

Imagem - Sem baixaria: MP quer barrar músicas ofensivas no Carnaval de cidade baiana

Sem baixaria: MP quer barrar músicas ofensivas no Carnaval de cidade baiana

Tags:

Bahia são João João Gomes

Mais recentes

Imagem - Homem que estuprou mulher em barraca de Itapuã é preso

Homem que estuprou mulher em barraca de Itapuã é preso
Imagem - Mais de 40 aves são resgatadas em ônibus interestadual na Bahia

Mais de 40 aves são resgatadas em ônibus interestadual na Bahia
Imagem - Polícia Civil identifica suspeito de importunação sexual na Graça

Polícia Civil identifica suspeito de importunação sexual na Graça

MAIS LIDAS

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
01

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)
03

Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)

Imagem - Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos
04

Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos