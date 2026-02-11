ACIDENTE

Ônibus com 42 passageiros tomba no oeste da Bahia e deixa feridos

Caso aconteceu em trecho de São Desidério

Millena Marques

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09:25

Um ônibus com 42 passageiros tombou na BR-020, em um trecho de São Desidério, no oeste da Bahia, na madrugada desta quarta-feira (11). As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ninguém morreu.

Segundo a PRF, alguns passageiros ficaram feridos - o número exato não foi divulgado. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Posto de Roda Velha e para o município de Luís Eduardo Magalhães, também no oeste do estado.

A Delegacia da PRF em Barreiras informou que o acidente ocorreu no km 139, aproximadamente às 01h30. Uma equipe da corporação ainda está coletando os dados das vítimas que foram socorridas.

Até o momento, não há informações sobre o que poderia ter causado o tombamento do veículo. Também não há detalhes sobre a origem e o destino do coletivo.