Quinze pessoas ficam feridas após ataque de abelhas no interior da Bahia

Millena Marques
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 08:05
Quinze pessoas ficaram feridas após um ataque de abelhas em Pedras Altas, distrito de Capim Grosso, no norte da Bahia. Quatro feridos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e já receberam alta. O caso aconteceu às margens da BR-407.
De acordo com informações da TV São Francisco, afiliada da TV Bahia, um dos técnicos que realizaram a retirada do enxame informou que as abelhas estavam alojadas em um quiosque. O caso ocorreu no sábado (7).
Moradores que presenciaram o fato contam que as abelhas atacaram as 15 pessoas em um raio de até aproximadamente 400 metros do ponto onde o enxame estava instalado.
O caso foi contido por equipes da Secretaria de Agricultura de Capim Grosso foram acionados e realizaram a intervenção técnica emergencial.