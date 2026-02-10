Acesse sua conta
Quinze pessoas ficam feridas após ataque de abelhas no interior da Bahia

Caso aconteceu em Capim Grosso, no norte baiano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 08:05

Ataque de abelhas em Pedras Altas
Ataque de abelhas em Pedras Altas Crédito: Prefeitura de Capim Grosso

Quinze pessoas ficaram feridas após um ataque de abelhas em Pedras Altas, distrito de Capim Grosso, no norte da Bahia. Quatro feridos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e já receberam alta. O caso aconteceu às margens da BR-407.

De acordo com informações da TV São Francisco, afiliada da TV Bahia, um dos técnicos que realizaram a retirada do enxame informou que as abelhas estavam alojadas em um quiosque. O caso ocorreu no sábado (7). 

Moradores que presenciaram o fato contam que as abelhas atacaram as 15 pessoas em um raio de até aproximadamente 400 metros do ponto onde o enxame estava instalado.

O caso foi contido por equipes da Secretaria de Agricultura de Capim Grosso foram acionados e realizaram a intervenção técnica emergencial.

