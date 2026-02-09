Acesse sua conta
Suspeito de matar coreógrafo que teve a casa invadida em Itapuã é preso

Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes era coreógrafo do grupo de quadrilha

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 18:10

Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes, de 36 anos
Jhonata Carlos, de 36 anos, foi morto a tiros Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (9) suspeito de matar o coreógrafo Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes, de 36 anos. A vítima teve a casa invadida na última sexta-feira (6) e foi executada a tiros, no bairro de Itapuã, em Salvador.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito de cometer o crime foi localizado durante um patrulhamento na Rua Beira Rio, no mesmo bairro onde Jhonata Carlos foi morto. A identidade do homem preso não foi divulgada. 

Os policiais militares que realizam rondas foram acionados por uma moradora da localidade, que informou ter reconhecido o suspeito de matar o coreógrafo. Ele foi localizado pelos policiais e tentou fugir, atirando contra os militares. O suspeito foi detido e conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). 

Coreógrafo foi morto em Itapuã

O crime

De acordo com a Polícia Civil, a residência onde o coreógrafo estava com uma mulher, que também foi alvo de tentativa de homicídio, foi arrombada por suspeitos armados, que efetuaram disparos contra Jhonata e fugiram após o ataque. Ainda não há informações oficiais sobre o que teria motivado o crime. 

Jhonata era coreógrafo do grupo de quadrilha mirim Germe da Era e ajudou a fundar o Fórum Permanente de Quadrilhas Juninas. Em publicação nas redes sociais, o Fórum lamentou a morte do profissional, descrito como um rapaz “sempre disponível, participativo, entusiasta e incentivador, de coração aberto”. 

