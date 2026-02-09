CRIME

Suspeito de matar coreógrafo que teve a casa invadida em Itapuã é preso

Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes era coreógrafo do grupo de quadrilha

Jhonata Carlos, de 36 anos, foi morto a tiros Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (9) suspeito de matar o coreógrafo Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes, de 36 anos. A vítima teve a casa invadida na última sexta-feira (6) e foi executada a tiros, no bairro de Itapuã, em Salvador.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito de cometer o crime foi localizado durante um patrulhamento na Rua Beira Rio, no mesmo bairro onde Jhonata Carlos foi morto. A identidade do homem preso não foi divulgada.

Os policiais militares que realizam rondas foram acionados por uma moradora da localidade, que informou ter reconhecido o suspeito de matar o coreógrafo. Ele foi localizado pelos policiais e tentou fugir, atirando contra os militares. O suspeito foi detido e conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O crime

De acordo com a Polícia Civil, a residência onde o coreógrafo estava com uma mulher, que também foi alvo de tentativa de homicídio, foi arrombada por suspeitos armados, que efetuaram disparos contra Jhonata e fugiram após o ataque. Ainda não há informações oficiais sobre o que teria motivado o crime.