SÉTIMA ARTE

Cidades da Bahia ganham cinema ao ar livre com pipoca grátis; veja quais

Iniciativa começa neste sábado (14)

Monique Lobo

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:53

Programa Brasil Antenado Crédito: Divulgação/EAF

Praças e espaços públicos de 20 cidades baianas vão se transformar em grandes salas de cinema. O projeto de cinema itinerante do programa Brasil Antenado começa neste sábado (14), na cidade de Mirangaba, na região Norte do estado. A iniciativa segue durante os meses de fevereiro e março.

As sessões ocorrem sempre às 18h e são realizadas com telão de LED e distribuição gratuita de pipoca. Antes da exibição do filme, o público assiste a um trailer explicativo com detalhes sobre o programa. Além de entreter a população, o projeto também comunica de forma lúdica e interativa, como os beneficiários do Cadastro Único (CadÚnico) podem receber gratuitamente um kit com a nova parabólica digital.

Programa Brasil Antenado 1 de 4

A Bahia tem cerca de 74 mil famílias inscritas no CadÚnico em 20 cidades aptas a solicitar a instalação gratuita da nova antena parabólica digital até 13 de junho.

O Brasil Antenado será realizado, ao todo, em 323 cidades do país que não possuem sinal ou com sinal precário de TV aberta, e por isso a necessidade da instalação gratuita da antena digital. A iniciativa é da Entidade Administradora da Faixa (EAF), empresa responsável pela execução do Brasil Antenado, programa do Ministério das Comunicações e da Anatel.

Para Leonardo Liébana, diretor de Comunicação, Relações Institucionais e Governamentais da EAF, a aposta no cinema itinerante reforça o caráter inovador da estratégia de comunicação do programa. “Comunicar sobre um programa como esse, que vai mudar a vida de milhares de famílias, em escala nacional, é um desafio robusto. Estamos falando de cidades com pouco ou nenhum sinal de TV, por isso tivemos que pensar em uma estratégia que chegasse no Brasil profundo e fosse efetiva”, explica Liébana.

Veja abaixo as datas e municípios que receberão o cinema itinerante na Bahia:

14/02/2026 - Mirangaba

17/02/2026 - Pilão Arcado

18/02/2026 - Campo Alegre de Lourdes

22/02/2026 - Baianópolis

23/02/2026 - Brejolândia

25/02/2026 - Oliveira dos Brejnhos

26/02/2026 - Ibitiara

27/02/2026 - Piatã

28/02/2026 - Abaíra

01/03/2026 - Mucugê

02/03/2026 - Ibicoara

03/03/2026 - Jussiape

06/03/2026 - Carinhanha

09/03/2026 - Caatiba

10/03/2026 - Itambé

11/03/2026 - Macarani

12/03/2026 - Maiquinique

13/03/2026 - Potiraguá

15/03/2026 - Jucuruçu