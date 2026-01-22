Cinema de Salvador dá desconto para O Agente Secreto após indicação ao Oscar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 22:43
Após a indicação do filme O Agente Secreto, estrelado pelo ator baiano Wagner Moura, ao Oscar 2026, o Cine Glauber Rocha, em Salvador, iniciou uma promoção nos ingressos do longa. O desconto está em vigor até o próximo domingo (25).
De acordo com o anúncio do cinema, durante o período promocional o público poderá adquirir ingressos para o filme pelo valor da meia-entrada. As sessões acontecem diariamente, às 13h20, 16h10 e 19h.
Elenco de 'O Agente Secreto' comemora indicações ao Oscar 2026
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa narra a história de Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas que se muda de São Paulo para Recife, em 1977, na tentativa de escapar de agentes do governo. Ao chegar à capital pernambucana, ele passa a desconfiar de que está sendo espionado por seus vizinhos.
Nesta quinta-feira (22), a obra alcançou um feito histórico ao ser indicada a quatro categorias do Oscar 2026: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Direção de Elenco, com Gabriel Domingues. A cerimônia será realizada no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 15 de março.