Cinema de Salvador dá desconto para O Agente Secreto após indicação ao Oscar

Promoção está em vigor até o próximo domingo (25)

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 22:43

“O Agente Secreto” Crédito: Divulgação/Vitrine Filmes

Após a indicação do filme O Agente Secreto, estrelado pelo ator baiano Wagner Moura, ao Oscar 2026, o Cine Glauber Rocha, em Salvador, iniciou uma promoção nos ingressos do longa. O desconto está em vigor até o próximo domingo (25).

De acordo com o anúncio do cinema, durante o período promocional o público poderá adquirir ingressos para o filme pelo valor da meia-entrada. As sessões acontecem diariamente, às 13h20, 16h10 e 19h.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa narra a história de Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas que se muda de São Paulo para Recife, em 1977, na tentativa de escapar de agentes do governo. Ao chegar à capital pernambucana, ele passa a desconfiar de que está sendo espionado por seus vizinhos.