CULTURA

Guitarrista Andrezza faz show gratuito no Teatro Sesc Casa do Comércio nesta sexta (13)

Evento vai reunir repertório autoral e canções inéditas

Nauan Sacramento

Publicado em 11 de março de 2026 às 15:59

Guitarrista Andrezza faz show gratuito no Teatro Sesc Casa do Comércio nesta sexta (13) Crédito: Divulgação

A cantora, compositora e guitarrista Andrezza apresenta, nesta sexta-feira (13), um show gratuito no foyer do Teatro Sesc Casa do Comércio, no Espaço Carmem Miranda, a partir das 17h30, como parte de uma iniciativa para aproximar artistas locais do público soteropolitano.

A cantora levará ao palco um repertório que mescla canções de seus dois discos de estúdio: Alto Lá (2019) e Eutrópica (2022). O diferencial da noite fica por conta da execução de músicas inéditas que já acumulam prêmios em competições, como o Festival de Música Educadora FM e o Festival Edésio Santos da Canção.

Guitarrista Andrezza faz show gratuito no Teatro Sesc Casa do Comércio nesta sexta (13) 1 de 3