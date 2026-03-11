Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 11 de março de 2026 às 15:59
A cantora, compositora e guitarrista Andrezza apresenta, nesta sexta-feira (13), um show gratuito no foyer do Teatro Sesc Casa do Comércio, no Espaço Carmem Miranda, a partir das 17h30, como parte de uma iniciativa para aproximar artistas locais do público soteropolitano.
A cantora levará ao palco um repertório que mescla canções de seus dois discos de estúdio: Alto Lá (2019) e Eutrópica (2022). O diferencial da noite fica por conta da execução de músicas inéditas que já acumulam prêmios em competições, como o Festival de Música Educadora FM e o Festival Edésio Santos da Canção.
Guitarrista Andrezza faz show gratuito no Teatro Sesc Casa do Comércio nesta sexta (13)
A artista, que assume a guitarra principal, será acompanhada por uma banda formada por Antenor Cardoso na bateria, Gabriel Dominguez na guitarra e Renato Nunes no baixo. O evento conta ainda com a participação especial do cantor, compositor e violonista conquistense Teu Soares, numa junção de sons ao redor do estado.