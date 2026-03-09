Acesse sua conta
Maldição da escultura, denúncia sobre remédios falsos e investigação agitam Três Graças nesta segunda (9)

Segredos, confrontos e depoimentos na delegacia prometem movimentar os próximos acontecimentos da trama

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de março de 2026 às 20:58

Maldição da escultura e denúncia sobre remédios falsos agitam capítulo de Três Graças Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta segunda-feira (9) de Três Graças promete aumentar ainda mais a tensão na novela das 9 da TV Globo. Entre segredos, denúncias e revelações, os personagens se veem cada vez mais envolvidos em uma trama marcada por mistérios e disputas.

Logo no início do episódio, Arminda tenta despistar Paulinho quando é questionada sobre a Casa de Farinha, local que passou a chamar atenção na investigação. Ao mesmo tempo, o clima de mistério aumenta quando Kasper revela a Stéphane que existe uma suposta maldição ligada à escultura das Três Graças, peça central da história.

Enquanto isso, Bagdá decide esconder de Lucélia o acordo que fez com Kasper, alimentando ainda mais a rede de segredos entre os personagens.

A investigação também avança quando Jairo confronta Arminda, questionando qual seria o verdadeiro interesse de Rogério em roubar uma escultura que já era dele.

No campo pessoal, Leonardo flagra Viviane em um bar ao lado de Angélico, cena que pode provocar novas tensões entre os personagens.

Determinando avançar nas apurações, Paulinho decide convocar Ferette para depor sobre a denúncia feita por Arminda. Ao mesmo tempo, Gerluce informa ao delegado que irá prestar depoimento na delegacia, afirmando que sabe detalhes sobre a fabricação de remédios falsos, o que pode provocar uma grande reviravolta na trama.

Quando descobre que Lorena passou a trabalhar como garçonete em um bar, Ferette fica furioso, o que promete intensificar os conflitos envolvendo a personagem.

O capítulo ainda traz um novo momento de tensão quando Paulinho interroga Ferette diretamente sobre a Casa de Farinha, aprofundando o mistério que envolve o local e os acontecimentos recentes.

Tags:

Novela Três Graças

