Cine Glauber abre no domingo de Carnaval com música e sessão do filme O Agente Secreto

Ingressos já estão à venda e crianças até 12 anos têm entrada gratuita

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 20:30

Cine Glauber Rocha
Cine Glauber Rocha Crédito: @myphantomtoy

Quem disse que não dá pra assistir a um filme no meio da folia em Salvador? O Cine Glauber Rocha vai abrir no dia 15 de fevereiro, em pleno domingo de Carnaval. O espaço, situado em frente à Praça Castro Alves, no Circuito Osmar (Campo Grande), vai abrir as portas no dia em que acontece o desfile do bloco de afoxé Filhos de Gandhy.

Vai estar disponível uma sessão do filme "O Agente Secreto", que concorre ao Oscar em quatro categorias - Melhor Elenco, Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Ator para o baiano Wagner Moura -, às 19h30. Além disso, o Café do Glauber vai funcionar com cervejas, drinks especiais, pizza e outros pratos.

A música também está garantida com a apresentação de quatro DJs. O line-up conta com o DJ Eldo Boss, o DJ Jada, o DJ Mopa e a DJ Gabão. Os ingressos já estão à venda na plataforma Tikt. Os valores são: R$ 80 (lote 1), R$ 90 (ingresso + sessão de cinema - lote 1), R$ 100 (lote 2), R$ 110 (ingresso + sessão de cinema - lote 2). Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita.

