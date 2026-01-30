PIPOCA NA RUA E NO CINEMA

Cine Glauber abre no domingo de Carnaval com música e sessão do filme O Agente Secreto

Ingressos já estão à venda e crianças até 12 anos têm entrada gratuita

Monique Lobo

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 20:30

Cine Glauber Rocha Crédito: @myphantomtoy

Quem disse que não dá pra assistir a um filme no meio da folia em Salvador? O Cine Glauber Rocha vai abrir no dia 15 de fevereiro, em pleno domingo de Carnaval. O espaço, situado em frente à Praça Castro Alves, no Circuito Osmar (Campo Grande), vai abrir as portas no dia em que acontece o desfile do bloco de afoxé Filhos de Gandhy.

Vai estar disponível uma sessão do filme "O Agente Secreto", que concorre ao Oscar em quatro categorias - Melhor Elenco, Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Ator para o baiano Wagner Moura -, às 19h30. Além disso, o Café do Glauber vai funcionar com cervejas, drinks especiais, pizza e outros pratos.

