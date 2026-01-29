CARNAVAL

Carnaval: confira a tabela de preços de bebidas para a folia em Salvador

Cerveja oficial terá promoção de duas unidades por R$ 13; tradicional "Beats" fica com o maior aumento na tabela

Nauan Sacramento

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:07

Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução

Faltam poucos dias para o Carnaval 2026 e os foliões que planejam aproveitar a festa já podem organizar o orçamento para os dias de farra. Os valores sugeridos para a comercialização de bebidas nos circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho) foram divulgados, servindo como base para o consumo nos blocos e pipocas.

Conforme a tabela oficial, a cerveja Brahma, patrocinadora do evento, terá promoções no formato "2 por R$13", enquanto a unidade avulsa será comercializada a partir de R$8. No segmento de cervejas premium e outras bebidas alcoólicas, os preços oscilam entre R$10 e R$15, variando conforme a marca e a litragem.

No topo da lista de preços aparecem os energéticos, que devem custar até R$16 por unidade. Para quem busca hidratação e bebidas não alcoólicas, os refrigerantes estão tabelados em R$5, enquanto a água mineral deve ser vendida por R$4.

Confira a tabela detalhada de preços: