Carnaval: confira a tabela de preços de bebidas para a folia em Salvador

Cerveja oficial terá promoção de duas unidades por R$ 13; tradicional "Beats" fica com o maior aumento na tabela

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:07

Carnaval de Salvador
Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução

Faltam poucos dias para o Carnaval 2026 e os foliões que planejam aproveitar a festa já podem organizar o orçamento para os dias de farra. Os valores sugeridos para a comercialização de bebidas nos circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho) foram divulgados, servindo como base para o consumo nos blocos e pipocas.

Conforme a tabela oficial, a cerveja Brahma, patrocinadora do evento, terá promoções no formato "2 por R$13", enquanto a unidade avulsa será comercializada a partir de R$8. No segmento de cervejas premium e outras bebidas alcoólicas, os preços oscilam entre R$10 e R$15, variando conforme a marca e a litragem.

No topo da lista de preços aparecem os energéticos, que devem custar até R$16 por unidade. Para quem busca hidratação e bebidas não alcoólicas, os refrigerantes estão tabelados em R$5, enquanto a água mineral deve ser vendida por R$4.

Preços de bebidas no Carnaval de Salvador 2026

Confira a tabela detalhada de preços:

  • Brahma Chopp (combo com 2 latas): R$ 13
  • Brahma 0.0% álcool (combo com 2 latas): R$ 13
  • Budweiser (combo com 2 latas): R$ 15
  • Spaten (lata): R$ 8
  • Stella Artois (lata): R$ 10
  • Corona (lata): R$ 10
  • Skol Beats (combo com 2 latas): R$ 18
  • Energético (lata): R$ 16
  • Refrigerante (lata): R$ 5
  • Água Mineral: R$ 4

