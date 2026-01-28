FOLIA

Carnaval de Salvador: veja quando começam as entregas dos abadás e onde retirar

Quem gosta de incremendar a fantasia também pode conferir onde customizar

Monique Lobo

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17:31

Entrega de abadás para o Carnaval começa dia 8 de fevereiro Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

Agora sim, vai dá pra sentir o gostinho da folia. No dia 8 de fevereiro, começa a entrega dos abadás para o Carnaval de Salvador. Cerca de 90% das entregas dos principais blocos e camarotes acontece no Shopping da Bahia, no Caminho das Árvores.

Os foliões vão poder retirar suas camisas na Praça de Verão, localizada no 2º piso, onde novas lojas e quiosques vão vender e realizar a entrega dos abadás. Além disso, no 1º piso, é possível encontrar a loja do bloco Pagode Total; no 2º piso, a loja da Central do Carnaval, dos blocos Fissura, San Folia e Folia Bahia e camarotes Cabana da Barra, Club, Glamour, Ondina e Harém Soho. E no 3º piso, os camarotes da Barra, Salvador, Bradesco, Club, Villa, Bloco Coruja e Central do Carnaval.

Operação "abadás"

Nesta quinta-feira (29), e centro de compras vai sediar uma coletiva para anunciar a Operação Abadá, com a presença de representantes da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), das Polícias Civil e Militar e dos operadores de entretenimento da cidade. No encontro vai ser detalhado como vai funcionar a entrega dos passaportes da festa momesca em 2026.

“Patrocinar grandes eventos que movimentam o setor da cultura e entretenimento do nosso estado é a marca do Shopping da Bahia. Com a Operação Abadá, reforçamos o nosso compromisso de proporcionar uma experiência de compra completa para todos os nossos clientes e para os turistas, que recebem as boas-vindas por aqui. Afinal, o Carnaval de Salvador começa aqui no Shopping da Bahia”, explica a gerente de marketing do Shopping da Bahia, Tatiane Piza.

Música e customização

Além de abrigar os estandes de vendas e entregas dos passaportes da folia, a Praça de Verão vai receber apresentações de artistas em parceria com o programa Buxixo da Piatã FM. No dia 4 de fevereiro, quem se apresenta é o cantor Tony Sales, às 18h.