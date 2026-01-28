Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carnaval de Salvador: veja quando começam as entregas dos abadás e onde retirar

Quem gosta de incremendar a fantasia também pode conferir onde customizar

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17:31

Entrega de abadás para o Carnaval de 2023
Entrega de abadás para o Carnaval começa dia 8 de fevereiro Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

Agora sim, vai dá pra sentir o gostinho da folia. No dia 8 de fevereiro, começa a entrega dos abadás para o Carnaval de Salvador. Cerca de 90% das entregas dos principais blocos e camarotes acontece no Shopping da Bahia, no Caminho das Árvores.

Os foliões vão poder retirar suas camisas na Praça de Verão, localizada no 2º piso, onde novas lojas e quiosques vão vender e realizar a entrega dos abadás. Além disso, no 1º piso, é possível encontrar a loja do bloco Pagode Total; no 2º piso, a loja da Central do Carnaval, dos blocos Fissura, San Folia e Folia Bahia e camarotes Cabana da Barra, Club, Glamour, Ondina e Harém Soho. E no 3º piso, os camarotes da Barra, Salvador, Bradesco, Club, Villa, Bloco Coruja e Central do Carnaval.

Confira alguns abadás de outros Carnavais

O primeiro abadá da história foi do Eva por Divulgação
O Bloco Eva (à esquerda) criou o primeiro abadá da história, com a temática de signos; já o Cheiro (à direita) foi o responsável por dar início à venda de um abadá para cada dia por Reprodução
Abadás do bloco Cheiro de Amor, feitas por Pedrinho da Rocha por Reprodução
Os colés são uma atualização dos abadás, com abertura de colete por Marina Silva/Arquivo CORREIO
O bloco Vumbora, liderado por Bell Marques, já teve abadá com estampa de bocas por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
o bloco Ara Ketu também criou abadás marcantes por Divulgação
Bloco Camaleão sempre teve um dos abadás mais procurados por Divulgação
1 de 7
O primeiro abadá da história foi do Eva por Divulgação

Operação "abadás"

Nesta quinta-feira (29), e centro de compras vai sediar uma coletiva para anunciar a Operação Abadá, com a presença de representantes da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), das Polícias Civil e Militar e dos operadores de entretenimento da cidade. No encontro vai ser detalhado como vai funcionar a entrega dos passaportes da festa momesca em 2026.

“Patrocinar grandes eventos que movimentam o setor da cultura e entretenimento do nosso estado é a marca do Shopping da Bahia. Com a Operação Abadá, reforçamos o nosso compromisso de proporcionar uma experiência de compra completa para todos os nossos clientes e para os turistas, que recebem as boas-vindas por aqui. Afinal, o Carnaval de Salvador começa aqui no Shopping da Bahia”, explica a gerente de marketing do Shopping da Bahia, Tatiane Piza.

Música e customização

Além de abrigar os estandes de vendas e entregas dos passaportes da folia, a Praça de Verão vai receber apresentações de artistas em parceria com o programa Buxixo da Piatã FM. No dia 4 de fevereiro, quem se apresenta é o cantor Tony Sales, às 18h.

E quem quiser incrementar a fantasia, vai poder passar nas lojas que realizam customização de abadás. São elas: Toque Ideal e 5 a Sec, ambas no 1º piso; Armarinho Juliana, no 2º piso; e as lojas Cambodja e Garage no 3º piso.

Leia mais

Imagem - Prefeitura divulga tema e marca do Carnaval de Salvador 2026; confira

Prefeitura divulga tema e marca do Carnaval de Salvador 2026; confira

Imagem - Atenção, foliões: Furdunço e Fuzuê trocam de dia no pré-Carnaval de Salvador; entenda

Atenção, foliões: Furdunço e Fuzuê trocam de dia no pré-Carnaval de Salvador; entenda

Imagem - Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira

Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira

Tags:

Carnaval Folia Shopping da Bahia Abadá

Mais recentes

Imagem - Virginia e Paolla Oliveira se encontram em ensaio da Grande Rio e clima de tensão chama atenção

Virginia e Paolla Oliveira se encontram em ensaio da Grande Rio e clima de tensão chama atenção
Imagem - Usar fantasia de Jesus no Carnaval poderá render multa de R$ 4,5 mil; entenda

Usar fantasia de Jesus no Carnaval poderá render multa de R$ 4,5 mil; entenda
Imagem - Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Daniela Mercury lideram enquete do Troféu Correio Folia 2026

Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Daniela Mercury lideram enquete do Troféu Correio Folia 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Os caminhos profissionais de Leão, Áries e Câncer terão uma virada poderosa a partir desta quarta (28 de janeiro)
01

Os caminhos profissionais de Leão, Áries e Câncer terão uma virada poderosa a partir desta quarta (28 de janeiro)

Imagem - Corretora morta foi expulsa de prédio em assembleia, mas decisão foi anulada; entenda
02

Corretora morta foi expulsa de prédio em assembleia, mas decisão foi anulada; entenda

Imagem - Acompanhada de personal, mulher sofre mal súbito e morre em academia de Salvador
03

Acompanhada de personal, mulher sofre mal súbito e morre em academia de Salvador

Imagem - Lua em Touro traz clareza e direção para transformar a vida de Câncer, Escorpião e Aquário a partir de hoje (27 de janeiro)
04

Lua em Touro traz clareza e direção para transformar a vida de Câncer, Escorpião e Aquário a partir de hoje (27 de janeiro)