Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Daniela Mercury lideram enquete do Troféu Correio Folia 2026

Votação parcial aponta Vampirinha como favorita absoluta para o título de música do Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13:28

Ivete Sangalo, Cláudia Leitte e Daniela Mercury
Ivete Sangalo, Cláudia Leitte e Daniela Mercury Crédito: Reprodução

A disputa pelo título de música do Carnaval já tem favoritas claras na enquete do Troféu Correio Folia 2026. Na parcial mais recente, canções de Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Daniela Mercury aparecem no topo da preferência do público, com ampla vantagem para Ivete. Se continuar nesse ritmo, a vampirinha vai fincar os dentes no troféu.

Confira momentos do Carnaval de Salvador em 2025

Carnaval de Salvador, 2025 por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Trio Baiana System no Carnaval de Salvador, 2025 por Marina Silva/CORREIO
Carnaval na Barra, Salvador, 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande, Carnaval de Salvador, 2025 por Marina Silva/CORREIO
Carnaval no Centro da cidade por Marina Silva
Ivete no circuito Dodô por Marina Silva
Terça de Carnaval no Campo Grande com sucesso de público por Marina Silva/CORREIO
Xanddy homenageia Luiz Caldas em figurino usado na abertura do Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Felipe Pezzoni e Sergynho Pimenta foram convidados de Carlinhos Brown para abertura do Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Saulo com trio pipoca na sexta-feira de Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Armadinho, Dodô e Osmar no Carnaval de Salvador por Maysa Polcri/CORREIO
Multidão curte o Carnaval em Salvador por Divulgação/SSP
Carnaval na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Carnaval de Salvador por Arrison Marinho / CORREIO
1 de 14
Carnaval de Salvador, 2025 por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

A liderança disparada é de Vampirinha, de Ivete Sangalo, que soma 71,23% dos votos e está na boca - e no cangote do povo. A música, composta por Jnr Beats, Luciano Chaves, Samir Trindade e pela própria cantora, se destaca com folga e desponta como a principal aposta dos foliões para embalar o Carnaval de 2026.

Na segunda colocação aparece Plugin da Bagaceira, de Claudia Leitte, com 20,55% da votação. A canção, que também gruda feito chiclete na mente, reúne um time extenso de compositores, entre eles Alan Moraes, Alana Gabriela, Arthur Ramos, Gilson Neto, Juliano Serravale, Lary, Luciano Pinto, Renno Poeta e a própria Claudia, e vem se consolidando como um dos hits mais tocados da temporada.

Em terceiro lugar está É Terreiro, de Daniela Mercury em parceria com Alcione, com 2% dos votos. A música da Rainha do Axé, assinada por Vini Mendes, traz uma proposta mais ligada à ancestralidade e à força cultural do Carnaval, mas aparece mais distante na disputa até o momento.

A enquete do Troféu Correio Folia 2026 segue aberta até a Quarta-Feira de Cinzas, e os números ainda podem mudar com a participação do público. Por enquanto, a parcial reforça o protagonismo de Ivete Sangalo na folia e confirma que as três artistas seguem como nomes centrais na trilha sonora do Carnaval. 

