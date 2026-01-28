VAMPIRINHA NA FRENTE

Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Daniela Mercury lideram enquete do Troféu Correio Folia 2026

Votação parcial aponta Vampirinha como favorita absoluta para o título de música do Carnaval

Fernanda Varela

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13:28

Ivete Sangalo, Cláudia Leitte e Daniela Mercury Crédito: Reprodução

A disputa pelo título de música do Carnaval já tem favoritas claras na enquete do Troféu Correio Folia 2026. Na parcial mais recente, canções de Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Daniela Mercury aparecem no topo da preferência do público, com ampla vantagem para Ivete. Se continuar nesse ritmo, a vampirinha vai fincar os dentes no troféu.

A liderança disparada é de Vampirinha, de Ivete Sangalo, que soma 71,23% dos votos e está na boca - e no cangote do povo. A música, composta por Jnr Beats, Luciano Chaves, Samir Trindade e pela própria cantora, se destaca com folga e desponta como a principal aposta dos foliões para embalar o Carnaval de 2026.

Na segunda colocação aparece Plugin da Bagaceira, de Claudia Leitte, com 20,55% da votação. A canção, que também gruda feito chiclete na mente, reúne um time extenso de compositores, entre eles Alan Moraes, Alana Gabriela, Arthur Ramos, Gilson Neto, Juliano Serravale, Lary, Luciano Pinto, Renno Poeta e a própria Claudia, e vem se consolidando como um dos hits mais tocados da temporada.

Em terceiro lugar está É Terreiro, de Daniela Mercury em parceria com Alcione, com 2% dos votos. A música da Rainha do Axé, assinada por Vini Mendes, traz uma proposta mais ligada à ancestralidade e à força cultural do Carnaval, mas aparece mais distante na disputa até o momento.