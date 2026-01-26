GG

Léo Santana confirma que vai puxar bloco Vem com o Gigante no Carnaval de São Paulo

Cantor baiano desfila no Circuito Ibirapuera no dia 22 de fevereiro

Fernanda Varela

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 16:00

Léo Santana puxa bloco em SP Crédito: Divulgação

Léo Santana vai puxar pelo segundo ano consecutivo o bloco Vem com o Gigante no Carnaval de rua de São Paulo. O desfile acontece no dia 22 de fevereiro, um domingo, no Circuito Ibirapuera, com concentração marcada para a partir das 9h, na região da Rua Abílio Soares, próxima ao Obelisco.

Conhecido como o GG da Bahia, o cantor promete sacudir as ruas da capital paulista e encerrar os festejos carnavalescos, que somam mais de dez dias de programação espalhada pela cidade. Para a apresentação, Léo Santana prepara um repertório especial, reunindo sucessos que marcaram sua carreira e músicas que vêm se destacando no verão.

Entre os hits confirmados estão Marquinha de fitinha e Desliza, apostas fortes para o Carnaval de 2026 e que figuram entre as mais ouvidas nas plataformas digitais. Canções como Contatinho, Perna Bamba, Santinha, Zona de Perigo, Posturado e Calmo, Golzinho Vermelho, Cama Repetida, Surra se Toma e Êta Novinha também fazem parte do setlist preparado para o desfile.

“Poder levar o meu bloco ‘Vem com o Gigante’ na rua de graça para o povo no carnaval da maior capital do país pelo 2º ano consecutivo, encerrando com chave de ouro uma festa que eu amo, é sem dúvida mais uma grande benção”, afirmou o cantor, em declaração divulgada pela equipe. Ele ainda destacou a expectativa de repetir o sucesso do ano passado e convocou o público a chegar cedo para acompanhar o desfile.

Além da agenda intensa no Carnaval, Léo Santana vive um momento de destaque na carreira. O artista é o único baiano com duas músicas eleitas pelo público concorrendo ao título de música do Carnaval em 2026. Atualmente, soma mais de 11 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais e cerca de 30 milhões de inscritos no YouTube, consolidando-se como um dos nomes mais fortes da música brasileira.

Serviço

Evento: Carnaval de rua de São Paulo, Bloco Vem com o Gigante

Local: Circuito Ibirapuera, Rua Abílio Soares, próximo ao Obelisco, São Paulo

Data: 22 de fevereiro

Horário: concentração a partir das 9h