De biquíni minúsculo e super cavado, Gabriela Loran curte Salvador e leva fãs à loucura

Atriz aproveitou dias de descanso na capital baiana, curtiu praia e show de Belo e virou assunto entre seguidores

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 13:59

Gabriela Loran
Gabriela Loran Crédito: Reprodução

Sucesso como Viviane na novela Três Graças, Gabriela Loran movimentou a web ao compartilhar fotos usando um biquíni cavado durante uma passagem por Salvador. Aos 32 anos, a atriz aproveitou o fim de semana na capital baiana e chamou atenção pelo visual escolhido para curtir o calor e o clima de férias.

Antes de seguir para o Festival de Verão, onde assistiu ao show de Belo no último domingo (25), Gabriela passou o dia na praia. Nas imagens publicadas, ela aparece com um biquíni de estampa floral em tons de preto, vermelho e rosa, com amarrações laterais e uma corrente na cintura, detalhe que completou o look e rendeu muitos comentários.

Gabriela Loran

Gabriela Loran por Divulgação/TV Globo
Viviane Martins, vivida por Gabriela Loran, é uma farmacêutica trans carismática e batalhadora, querida na comunidade e fundamental na trajetória de Gerluce (Sophie Charlotte). por Divulgação
Gabriela Loran por Redes sociais
Gabriela Loran por Reprodução/Redes Sociais
Gabriela Loran por Reprodução/Redes Sociais
Gabriela Loran por Divulgação/TV Globo
1 de 6
Gabriela Loran por Divulgação/TV Globo

A postagem rapidamente ganhou repercussão entre os seguidores. “É a quarta graça”, escreveu um internauta. “Nem precisa de chá para se apaixonar”, comentou outro. “Simplesmente maravilhosa”, disse um terceiro, entre dezenas de elogios deixados na publicação.

Atriz trans, Gabriela realizou a cirurgia de redesignação sexual em janeiro de 2024, na Tailândia, após arrecadar cerca de R$ 117 mil para custear o procedimento. Desde então, ela segue compartilhando momentos pessoais e profissionais, mantendo forte presença nas redes sociais e ampliando sua conexão com o público.

Gabriela Loran

