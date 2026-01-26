Acesse sua conta
Antes e depois: procedimento nos glúteos de Bella Longuinho surpreende seguidores

Influenciadora compartilhou imagens comparativas, explicou o uso de ácido hialurônico e bioestimulador de colágeno e pediu a opinião do público sobre o resultado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 12:56

Bella Longuinho
Bella Longuinho Crédito: Reprodução

A influenciadora Bella Longuinho, de 23 anos, movimentou as redes sociais ao publicar fotos de antes e depois de um procedimento estético realizado nos glúteos. As imagens, divulgadas nesta sexta-feira (23), chamaram atenção por mostrarem mudanças significativas e renderam uma enxurrada de comentários dos seguidores, que foram convidados a escolher qual resultado preferiam.

Na publicação, Bella explicou que optou por intervenções estéticas após um período em que não conseguiu manter a rotina de treinos. “Postei esse antes e depois e vocês perguntaram muito o que fiz no meu bumbum. Coloquei ácido hialurônico e bioestimulador de colágeno, porque, tipo assim, ano passado, por conta da minha transição, eu não pude treinar”, contou.

Segundo a influenciadora, a perda de peso ao longo do processo fez com que ela perdesse gordura e massa muscular. “Eu perdi muita gordura, então perdi músculo. Então, esse bumbum que vocês estão vendo é, tipo assim, totalmente ácido hialurônico e bioestimulador de colágeno”, afirmou.

Bella também relatou que, após a transição, passou a ter dificuldade para ganhar massa muscular, o que a levou a buscar alternativas. “Eu tive que emagrecer para perder os traços masculinos que eu tinha do meu antigo corpo. Então, assim, a única solução para o meu bumbum, gente, foi colocar hialurônico e bioestimulador de colágeno, que fica super naturalzinho”, explicou.

Ao final, a influenciadora disse estar satisfeita com o resultado e reforçou que os produtos utilizados são compatíveis com o organismo. “É tipo assim, coisas que o nosso próprio corpo tem. Então, eu amei o resultado”, concluiu.

Bella Longuinho
Bella Longuinho Crédito: Reprodução

Bella Longuinho

