Nova febre: aprenda a receita da 'cheesecake' sem forno que a internet toda está fazendo

Receita leva poucos ingredientes e tem várias versões

Fernanda Varela

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 12:21

Cheesecake Crédito: Reprodução

A internet tem uma nova febre: cheesecake. Ou melhor, cheesefake. Trata-se de uma versão simples da sobremesa e que todo mundo pode fazer. Basta ter um pote de iogurte ou cream cheese, café ou doce de leite, e biscoitos.

A versão tradicional é feita da seguinte forma: um pote de iogurte (de preferência grego), café líquido e biscoitos. É só pegar o iogurte, adicionar o café e misturar bem. Depois, insere biscoitos e devolve à geladeira, até que amoleçam. O processo demora cerca de 2 horas.

Essa é a versão mais famosa da receita japonesa que viralizou no TikTok e transformou combinações simples em um “cheesecake” sem forno. A tendência, que se espalhou também pelo Instagram e pelo YouTube Shorts, conquistou milhões de visualizações ao unir praticidade, visual cremoso e preparo rápido.

Para quem odeia café, é só substituir o líquido por doce de leite ou chocolate em pó ou geleia de fruta. Já para a turma fitness, a dica é usar iogurte desnatado, biscoitos de baixa caloria, como Magic Toast, e doce de leite sem açúcar.

A receita

Conhecida como yogurt cheesecake, a receita original surgiu no Japão e propõe uma releitura do cheesecake tradicional. Na versão mais popular, o iogurte natural ou grego é misturado ao café, criando um sabor semelhante ao de sobremesas clássicas à base de café, enquanto o biscoito triturado forma a base e a cobertura. Após a montagem, o doce vai ao freezer por algumas horas até ganhar consistência.

Com a popularização, novas variações começaram a surgir. Uma delas substitui o café por doce de leite, deixando a sobremesa mais adocicada e com sabor próximo ao de tortas tradicionais. Outra adaptação bastante comum troca o iogurte pelo cream cheese, o que aproxima ainda mais a textura e o gosto do cheesecake clássico, embora com menos etapas e sem necessidade de forno.

O sucesso da receita está diretamente ligado ao formato das redes sociais. Poucos ingredientes, preparo simples e resultado visualmente atrativo ajudam a explicar por que o doce se tornou tendência. Além disso, o uso frequente do biscoito Lotus Biscoff, já presente em outras receitas virais, reforçou o apelo entre criadores de conteúdo.