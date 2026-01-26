Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nova febre: aprenda a receita da 'cheesecake' sem forno que a internet toda está fazendo

Receita leva poucos ingredientes e tem várias versões

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 12:21

Cheesecake
Cheesecake Crédito: Reprodução

A internet tem uma nova febre: cheesecake. Ou melhor, cheesefake. Trata-se de uma versão simples da sobremesa e que todo mundo pode fazer. Basta ter um pote de iogurte ou cream cheese, café ou doce de leite, e biscoitos.

A versão tradicional é feita da seguinte forma: um pote de iogurte (de preferência grego), café líquido e biscoitos. É só pegar o iogurte, adicionar o café e misturar bem. Depois, insere biscoitos e devolve à geladeira, até que amoleçam. O processo demora cerca de 2 horas.

Cheesecake viral

Cheesecake viral por Reprodução
Cheesecake viral por Reprodução
Cheesecake viral por Reprodução
Cheesecake viral por Reprodução
Cheesecake viral por Reprodução
Cheesecake viral por Reprodução
Cheesecake viral por Reprodução
1 de 7
Cheesecake viral por Reprodução

Essa é a versão mais famosa da receita japonesa que viralizou no TikTok e transformou combinações simples em um “cheesecake” sem forno. A tendência, que se espalhou também pelo Instagram e pelo YouTube Shorts, conquistou milhões de visualizações ao unir praticidade, visual cremoso e preparo rápido.

Para quem odeia café, é só substituir o líquido por doce de leite ou chocolate em pó ou geleia de fruta. Já para a turma fitness, a dica é usar iogurte desnatado, biscoitos de baixa caloria, como Magic Toast, e doce de leite sem açúcar. 

A receita

Conhecida como yogurt cheesecake, a receita original surgiu no Japão e propõe uma releitura do cheesecake tradicional. Na versão mais popular, o iogurte natural ou grego é misturado ao café, criando um sabor semelhante ao de sobremesas clássicas à base de café, enquanto o biscoito triturado forma a base e a cobertura. Após a montagem, o doce vai ao freezer por algumas horas até ganhar consistência.

Com a popularização, novas variações começaram a surgir. Uma delas substitui o café por doce de leite, deixando a sobremesa mais adocicada e com sabor próximo ao de tortas tradicionais. Outra adaptação bastante comum troca o iogurte pelo cream cheese, o que aproxima ainda mais a textura e o gosto do cheesecake clássico, embora com menos etapas e sem necessidade de forno.

O sucesso da receita está diretamente ligado ao formato das redes sociais. Poucos ingredientes, preparo simples e resultado visualmente atrativo ajudam a explicar por que o doce se tornou tendência. Além disso, o uso frequente do biscoito Lotus Biscoff, já presente em outras receitas virais, reforçou o apelo entre criadores de conteúdo.

Mesmo com variações diversas, como as versões com doce de leite ou cream cheese, a sobremesa também se beneficia de um discurso de praticidade e adaptação. Cada preparo pode ser ajustado ao gosto de quem faz, o que mantém a receita em alta e garante sua permanência entre as tendências gastronômicas do momento.

Tags:

Cheesecake Viral

Mais recentes

Imagem - Carro de milionário e bolsa de R$ 58 mil: Hulk aparece esbanjando luxo e gera alvoroço

Carro de milionário e bolsa de R$ 58 mil: Hulk aparece esbanjando luxo e gera alvoroço
Imagem - Áries, Virgem e Capricórnio: intuição em alta e decisões silenciosas até o fim de janeiro

Áries, Virgem e Capricórnio: intuição em alta e decisões silenciosas até o fim de janeiro
Imagem - Depois de uma semana pesada e cheia de conflitos, algo finalmente se destrava e a vida começa a melhorar para esses 3 signos

Depois de uma semana pesada e cheia de conflitos, algo finalmente se destrava e a vida começa a melhorar para esses 3 signos

MAIS LIDAS

Imagem - 'Time inglês da Baixa dos Sapateiros': Bahia provoca Fábio Mota após vencer primeio Ba-Vi do ano
01

'Time inglês da Baixa dos Sapateiros': Bahia provoca Fábio Mota após vencer primeio Ba-Vi do ano

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (26 de janeiro): os signos ganham clareza para aprender, ajustar e avançar
02

Cor e número da sorte de hoje (26 de janeiro): os signos ganham clareza para aprender, ajustar e avançar

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
03

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte
04

Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte