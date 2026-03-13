NOVELA DAS 6

Quem assume a Casa dos Anjos? Saiba o que acontece com as crianças no final de 'Êta Mundo Melhor!' (13)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de março de 2026 às 15:30

Candinho (Sérgio Guizé) e as crianças em 'Etâ Mundo Melhor!' Crédito: Divulgação/Globo

O autor Walcyr Carrasco preparou uma grande passagem de tempo para o capítulo final de 'Êta Mundo Melhor!', mostrando que as sementes de amor plantadas por Candinho e Dita deram frutos.



O ponto alto dessa despedida será um casamento emocionante. Picolé e Maria Pureza surgem em suas versões adultas (vividos por Igor Fernandez e Beatriz Anjinho) para oficializar a união. É o momento de reencontro de toda a "turminha", agora crescida, celebrando o destino feliz que tiveram longe das dificuldades do passado.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

Mas antes desse salto para o futuro, ainda teremos um momento de partir o coração. O pequeno Simbá terá um acerto de contas definitivo com Ernesto. Em uma visita à cadeia, o menino confronta o vilão e, com maturidade, revela sua decepção e rompe os laços com o padrinho.

A tristeza de Simbá, porém, dura pouco. Ao sair da delegacia, ele encontra Candinho e Dita. Sensibilizados com a solidão do garoto, o casal não pensa duas vezes e decide adotá-lo oficialmente.

A curiosidade para saber como as crianças ficaram é grande, e a Globo escalou um time de peso para essas participações especiais. Além dos noivos, veremos as versões adultas de personagens como Samir (Guilherme Cabral), Anabela (Isadora Ruppert), Cacau (Victor Torres) e Jasmyne (Gabriela Dias).