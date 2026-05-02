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Tem suor de Shakira dentro? Homem é preso após tentar vender caipirinha por R$ 1,8 mil em Copacabana

Suspeito teria coagido vítima a pagar valor abusivo durante ação de fiscalização na orla do Rio

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 10:56

Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Caipirinha de cachaça e limão (Imagem: WS-Studio | Shutterstock) Crédito:

Um homem foi preso após tentar vender uma caipirinha pelo valor de R$ 1,8 mil na praia de Copacabana, na madrugada desta sexta-feira (1º). O caso aconteceu na faixa de areia, próximo ao espelho d’água, um dos pontos mais movimentados da zona sul da capital.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, a vítima estava desorientada e teria sido coagida por um grupo de vendedores a pagar pela bebida para conseguir deixar o local. Agentes que atuavam na região conseguiram prender um dos envolvidos, enquanto outros suspeitos fugiram.

Suíte de Shakira no Copacabana Palace

Shakira está hospedada na suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace
Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace
Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace
Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace
Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace
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Shakira está hospedada na suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução

O homem detido foi encaminhado para a 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana, onde o caso foi registrado como suspeita de extorsão.

A ocorrência aconteceu durante a “Operação Tatuí”, ação de fiscalização realizada na orla como preparação para o evento Todo Mundo no Rio, que conta com apresentação da cantora Shakira neste sábado (2).

Durante a operação, equipes também apreenderam 12 garrafas de bebidas alcoólicas, carrinhos e outras estruturas usadas de forma irregular na praia. Dois acampamentos foram desmontados.

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De acordo com a prefeitura, a ação tem como objetivo retirar materiais escondidos na areia, organizar a orla e evitar riscos aos frequentadores, como acidentes com garrafas de vidro. Cerca de 40 agentes participaram da operação, que contou com apoio de drone, Guarda Municipal e da Companhia de Limpeza Urbana.

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