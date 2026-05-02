ABSURDO

Tem suor de Shakira dentro? Homem é preso após tentar vender caipirinha por R$ 1,8 mil em Copacabana

Suspeito teria coagido vítima a pagar valor abusivo durante ação de fiscalização na orla do Rio

Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 10:56

[Edicase]Caipirinha de cachaça e limão (Imagem: WS-Studio | Shutterstock) Crédito:

Um homem foi preso após tentar vender uma caipirinha pelo valor de R$ 1,8 mil na praia de Copacabana, na madrugada desta sexta-feira (1º). O caso aconteceu na faixa de areia, próximo ao espelho d’água, um dos pontos mais movimentados da zona sul da capital.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, a vítima estava desorientada e teria sido coagida por um grupo de vendedores a pagar pela bebida para conseguir deixar o local. Agentes que atuavam na região conseguiram prender um dos envolvidos, enquanto outros suspeitos fugiram.

Suíte de Shakira no Copacabana Palace 1 de 6

O homem detido foi encaminhado para a 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana, onde o caso foi registrado como suspeita de extorsão.

A ocorrência aconteceu durante a “Operação Tatuí”, ação de fiscalização realizada na orla como preparação para o evento Todo Mundo no Rio, que conta com apresentação da cantora Shakira neste sábado (2).

Durante a operação, equipes também apreenderam 12 garrafas de bebidas alcoólicas, carrinhos e outras estruturas usadas de forma irregular na praia. Dois acampamentos foram desmontados.