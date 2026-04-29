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Saiba quais celebridades se hospedaram na mesma suíte que Shakira no Copacabana Palace

Cantora colombiana desembarcou no Rio de Janeiro para megashow do projeto “Todo Mundo no Rio” nesta quarta-feira (29)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 29 de abril de 2026 às 19:06

Shakira está hospedada na suíte mais cara do Copacabana Palace
Shakira está hospedada na suíte mais cara do Copacabana Palace Crédito: Reprodução

Shakira desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (29), chegando ao Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) em seu jatinho particular. Para sua estadia, a artista escolheu o Copacabana Palace, um dos hotéis mais sofisticados do país. Localizado em frente à Praia de Copacabana, o estabelecimento é o destino preferido de diversas celebridades internacionais em temporadas na capital carioca.

A cantora colombiana, que se apresenta no “Todo Mundo no Rio” no próximo sábado (2), está hospedada em uma das suítes mais desejadas do hotel, a Signature Suite. O aposento é considerado um dos mais luxuosos do Brasil, com diárias que partem de R$ 45.688, já com as taxas inclusas.

A Signature Suite também foi a escolha de outras estrelas que protagonizaram megashows gratuitos na Praia de Copacabana recentemente: tanto Lady Gaga (em 2025) quanto Madonna (em 2024) utilizaram a acomodação.

A seleta lista de hóspedes inclui membros da realeza britânica, como a Rainha Elizabeth II e a Princesa Diana, além de nomes como Brigitte Bardot, Freddie Mercury, Katy Perry e Mick Jagger. Entre as personalidades brasileiras, Gisele Bündchen e Ivete Sangalo também já ocuparam o espaço.

Suíte mais cara do Copacabana Palace

Suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
Suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
Suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
Suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
Suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
Suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
Suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
Suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
Suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
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Suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução

Situada no último andar do edifício, com acesso exclusivo pelo sexto pavimento, a Signature Suite possui dimensões que variam entre 119 m² e 177 m², segundo informações do site oficial do Copacabana Palace. O ambiente oferece varanda privativa com vista para o mar, serviço de mordomo personalizado e acesso à Black Pool, piscina semiprivativa localizada no sexto andar.

O interior é decorado com tapetes orientais, pé-direito alto e tecidos de origem francesa. Na área de banho, o acabamento é em mármore, equipado com banheira. A experiência de hospedagem inclui cortesias como espumante de boas-vindas, seleção de canapés ao entardecer e frigobar com bebidas não alcoólicas já integradas ao valor da estadia.

Inaugurado em 1923, o Copacabana Palace é um marco da hotelaria tradicional do Rio de Janeiro e dispõe de outras acomodações de alto prestígio. A Suíte Penthouse, por exemplo, foi eleita a melhor da América do Sul pelo World Travel Awards (WTA) 2024, com diárias girando em torno de R$ 20 mil, com o café da manhã incluso.

Shakira no "Todo Mundo no Rio"

No dia 2 de maio, a agenda do “Todo Mundo no Rio” terá início às 17h45, com abertura do DJ Vintage Culture. Às 19h, o DJ Maz assume o comando do palco. O show principal de Shakira está previsto para as 21h45. A atração do pós-show ainda não foi revelada pela organização.

O evento tem entrada gratuita, contando apenas com uma área restrita para patrocinadores e convidados. A expectativa é que o público atinja a marca de 2 milhões de pessoas na areia.

A estrutura promete ser histórica: o palco de 1.345 metros quadrados é o maior já montado no local, superando as dimensões das passagens de Lady Gaga e Madonna. O projeto técnico inclui 500 metros quadrados de LED e 16 torres de som e vídeo, com telões individuais de 45 metros quadrados cada.

Shakira

Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram
Anúncio de show de Shakira em Copacabana por Reprodução/Song Kick
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Shakira por Divulgação
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Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram

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Shakira Todo Mundo no rio Copacabana Palace

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