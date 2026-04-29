Saiba quais celebridades se hospedaram na mesma suíte que Shakira no Copacabana Palace

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Kamila Macedo
Publicado em 29 de abril de 2026 às 19:06
Shakira desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (29), chegando ao Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) em seu jatinho particular. Para sua estadia, a artista escolheu o Copacabana Palace, um dos hotéis mais sofisticados do país. Localizado em frente à Praia de Copacabana, o estabelecimento é o destino preferido de diversas celebridades internacionais em temporadas na capital carioca.
A cantora colombiana, que se apresenta no “Todo Mundo no Rio” no próximo sábado (2), está hospedada em uma das suítes mais desejadas do hotel, a Signature Suite. O aposento é considerado um dos mais luxuosos do Brasil, com diárias que partem de R$ 45.688, já com as taxas inclusas.
A Signature Suite também foi a escolha de outras estrelas que protagonizaram megashows gratuitos na Praia de Copacabana recentemente: tanto Lady Gaga (em 2025) quanto Madonna (em 2024) utilizaram a acomodação.
A seleta lista de hóspedes inclui membros da realeza britânica, como a Rainha Elizabeth II e a Princesa Diana, além de nomes como Brigitte Bardot, Freddie Mercury, Katy Perry e Mick Jagger. Entre as personalidades brasileiras, Gisele Bündchen e Ivete Sangalo também já ocuparam o espaço.
Suíte mais cara do Copacabana Palace
Situada no último andar do edifício, com acesso exclusivo pelo sexto pavimento, a Signature Suite possui dimensões que variam entre 119 m² e 177 m², segundo informações do site oficial do Copacabana Palace. O ambiente oferece varanda privativa com vista para o mar, serviço de mordomo personalizado e acesso à Black Pool, piscina semiprivativa localizada no sexto andar.
O interior é decorado com tapetes orientais, pé-direito alto e tecidos de origem francesa. Na área de banho, o acabamento é em mármore, equipado com banheira. A experiência de hospedagem inclui cortesias como espumante de boas-vindas, seleção de canapés ao entardecer e frigobar com bebidas não alcoólicas já integradas ao valor da estadia.
Inaugurado em 1923, o Copacabana Palace é um marco da hotelaria tradicional do Rio de Janeiro e dispõe de outras acomodações de alto prestígio. A Suíte Penthouse, por exemplo, foi eleita a melhor da América do Sul pelo World Travel Awards (WTA) 2024, com diárias girando em torno de R$ 20 mil, com o café da manhã incluso.
No dia 2 de maio, a agenda do “Todo Mundo no Rio” terá início às 17h45, com abertura do DJ Vintage Culture. Às 19h, o DJ Maz assume o comando do palco. O show principal de Shakira está previsto para as 21h45. A atração do pós-show ainda não foi revelada pela organização.
O evento tem entrada gratuita, contando apenas com uma área restrita para patrocinadores e convidados. A expectativa é que o público atinja a marca de 2 milhões de pessoas na areia.
A estrutura promete ser histórica: o palco de 1.345 metros quadrados é o maior já montado no local, superando as dimensões das passagens de Lady Gaga e Madonna. O projeto técnico inclui 500 metros quadrados de LED e 16 torres de som e vídeo, com telões individuais de 45 metros quadrados cada.
Shakira