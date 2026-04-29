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Shakira desembarca no Rio de Janeiro para show do ‘Todo Mundo no Rio’

Cantora colombiana chegou ao Brasil nesta quarta-feira (29), dias antes do evento marcado para o próximo sábado, 2 de maio

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 29 de abril de 2026 às 16:06

Shakira aparece fazendo sua mala para os dias no Brasil e mostra havaianas, biquíni e blusa da seleção brasileira
Shakira aparece fazendo sua mala para os dias no Brasil e mostra havaianas, biquíni e blusa da seleção brasileira Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Shakira desembarcou no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29), antecipando sua chegada para a apresentação no “Todo Mundo no Rio”, que ocorre no próximo sábado, 2 de maio. O jato particular da colombiana aterrissou no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) de forma discreta, longe do terminal de passageiros e evitando o saguão principal. De acordo com o G1, o desembarque aconteceu pouco depois das 10h30.

Mesmo no hangar afastado, a artista esbanjou simpatia ao acenar e fazer um gesto de coração com as mãos para os fãs que a aguardavam nas proximidades.

Shakira seguiu para o Copacabana Palace, mesma acomodação escolhida por estrelas como Madonna e Lady Gaga em edições anteriores do evento. O hotel de luxo está localizado em frente à Praia de Copacabana, onde a estrutura do megashow já está sendo montada.

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Para celebrar a chegada ao país, a cantora publicou um vídeo nos Stories do Instagram organizando uma mala verde. Usando um boné com a inscrição “Choka choka”, em referência à sua colaboração com Anitta no álbum “Equilibrivm”, a colombiana exibiu um par de sandálias Havaianas, uma camiseta da Seleção Brasileira e um biquíni, todos em tons de verde e amarelo.

Shakira

Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram
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Shakira por Divulgação
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Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram

A agenda do “Todo Mundo no Rio” terá início às 17h45, com abertura do DJ Vintage Culture. Às 19h, o DJ Maz assume o comando do palco. O show principal de Shakira está previsto para as 21h45. A atração do pós-show ainda não foi revelada pela organização.

O evento tem entrada gratuita, contando apenas com uma área restrita para patrocinadores e convidados. A expectativa é que o público atinja a marca de 2 milhões de pessoas na areia.

A estrutura promete ser histórica: o palco de 1.345 metros quadrados é o maior já montado no local, superando as dimensões das passagens de Lady Gaga e Madonna. O projeto técnico inclui 500 metros quadrados de LED e 16 torres de som e vídeo, com telões individuais de 45 metros quadrados cada.

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Viagem rio de Janeiro Shakira Copacabana Todo Mundo no rio

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