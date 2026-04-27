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Como é a suíte que Shakira ficará hospedada no Copacabana Palace com diárias que passam de R$ 45 mil

Cantora pop se apresenta no Todo Mundo no Rio

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:00

Shakira chega no Rio de Janeiro para megashow
Shakira chega no Rio de Janeiro para megashow Crédito: Reprodução (Instagram/Copacabana Palace)

A cantora colombiana Shakira está prestes a tomar conta da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, mesmo local em que as artistas Madonna e Lady Gaga fizeram show nos últimos anos. A artista deve receber o mesmo tratamento que as divas do pop durante estadia no Rio.

A Loba é a atração da vez do Todo Mundo no Rio, e canta na Praia de Copacabana no dia 2 de maio (sábado). Shakira ficará hospedada na suíte mais desejada do hotel, considerada uma das mais luxuosas do Rio de Janeiro, com diárias a partir de R$ 45.688, com taxas inclusas.

Suíte no Copacabana Palace

Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace
Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace
Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace
Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace
Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace
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Shakira ficará hospedada em suíte de hotel icônico por Reprodução | Copacabana Palace

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A acomodação tem mais de 100m², com vista privilegiada para o mar. O espaço tem uma cama king size e varanda decorada de frente para a praia, além de oferecer vista panorâmica do oceano.

A suíte também dá acesso à Black Pool, uma piscina semiprivada no sexto andar do hotel. Os hóspedes são recebidos com espumante de boas-vindas, podem aproveitar canapés ao pôr do sol e mini bar com bebidas não alcoólicas inclusas durante a estadia. Os hóspedes também tem café da manhã incluso, transfer de ida e volta, anfitrião dedicado e lavanderia de cortesia.

Tags:

Luxo Shakira Suíte

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