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Anitta confirma convite de Shakira para show em Copacabana e revela música escolhida

Cantora brasileira detalha bastidores do convite e parceria durante entrevista

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 12:16

Anitta e Shakira se unem em faixa poderosa com funk e discurso feminino
Anitta e Shakira se unem em faixa poderosa com funk e discurso feminino Crédito: Reprodução

A cantora Anitta contou, nesta terça-feira (21), que foi convidada por Shakira para participar do show que a artista colombiana fará na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo dia 2 de maio. A revelação foi feita durante entrevista ao podcast Flow Podcast, exibida na segunda-feira (20).

Segundo Anitta, o convite partiu diretamente de Shakira, que também decidiu qual música seria apresentada pelas duas no palco. A brasileira afirmou que sugeriu algumas faixas do novo álbum, mas indicou uma em especial.

Shakira

Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram
Anúncio de show de Shakira em Copacabana por Reprodução/Song Kick
Shakira e os filhos por Reprodução/Instagram
Shakira anunciou o lançamento novo disco “Las Mujeres Ya No Lloran” por Reprodução/Instagram
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Piqué e Shakira ficaram juntos durante 12 anos por Reprodução/Instagram
A cantora Shakira foi eleita Mulher do Ano por reprodução
Shakira por Divulgação
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Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram

“Quando anunciou que ia ter o show dela aqui no Rio, ela falou: ‘Cara, vamos cantar juntas’. Eu falei: ‘Vamos, tem o meu álbum e eu posso te mandar você escolhe a música que você mais gostar, mas eu acho que essa aqui você vai amar, que era Choka choka’”, relembrou.

De acordo com a cantora, a resposta da colombiana foi imediata. “Cara, que musicão!”, teria dito Shakira. A partir da conversa, a parceria foi definida. A faixa integra o novo projeto da brasileira, intitulado Equilibrium.

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Anitta também destacou que o convite tem relação com a proximidade entre as duas fora dos palcos. Segundo ela, a amizade foi construída a partir de encontros frequentes em Miami, onde são vizinhas.

“Sempre fomos parceiras, fizemos algumas coisas juntas na vida pessoal, alguns rolês. Fui gravar um clipe com ela que ela me pediu e depois fez uns rolê de de healing, relaxing, wellness”, contou.

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