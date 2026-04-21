QUE DUETO!

Anitta confirma convite de Shakira para show em Copacabana e revela música escolhida

Cantora brasileira detalha bastidores do convite e parceria durante entrevista

Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 12:16

Anitta e Shakira se unem em faixa poderosa com funk e discurso feminino Crédito: Reprodução

A cantora Anitta contou, nesta terça-feira (21), que foi convidada por Shakira para participar do show que a artista colombiana fará na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo dia 2 de maio. A revelação foi feita durante entrevista ao podcast Flow Podcast, exibida na segunda-feira (20).

Segundo Anitta, o convite partiu diretamente de Shakira, que também decidiu qual música seria apresentada pelas duas no palco. A brasileira afirmou que sugeriu algumas faixas do novo álbum, mas indicou uma em especial.

Shakira 1 de 8

“Quando anunciou que ia ter o show dela aqui no Rio, ela falou: ‘Cara, vamos cantar juntas’. Eu falei: ‘Vamos, tem o meu álbum e eu posso te mandar você escolhe a música que você mais gostar, mas eu acho que essa aqui você vai amar, que era Choka choka’”, relembrou.

De acordo com a cantora, a resposta da colombiana foi imediata. “Cara, que musicão!”, teria dito Shakira. A partir da conversa, a parceria foi definida. A faixa integra o novo projeto da brasileira, intitulado Equilibrium.

Anitta também destacou que o convite tem relação com a proximidade entre as duas fora dos palcos. Segundo ela, a amizade foi construída a partir de encontros frequentes em Miami, onde são vizinhas.