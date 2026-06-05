ASTROLOGIA

Sorte, dinheiro e reviravoltas: veja o que os astros reservam para os 12 signos nesta semana (8 a 14 de junho)

Movimentações de Mercúrio, Vênus, Marte e do Sol prometem influenciar amor, dinheiro, trabalho e relacionamentos nos próximos dias

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 21:24

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A semana entre 8 e 14 de junho será marcada pela influência do Sol em Gêmeos, favorecendo a troca de informações, a agilidade mental e a busca por novos aprendizados. Ao mesmo tempo, aspectos envolvendo Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e Plutão indicam desafios na comunicação, revisões importantes nas finanças e transformações profundas nas relações.

Confira as previsões para cada signo:

Áries

Os próximos dias favorecem a expressão de ideias e a busca por autenticidade. No ambiente familiar, será importante agir com paciência para evitar conflitos provocados por assuntos mal resolvidos. O período também abre espaço para momentos felizes no amor e em projetos pessoais, desde que haja maturidade para lidar com inseguranças e evitar disputas emocionais.

Touro

A semana pede atenção à organização financeira e ao modo como você se comunica. Questões antigas poderão despertar sentimentos de insatisfação, exigindo equilíbrio emocional. Apesar disso, a energia estará elevada, favorecendo atitudes corajosas e decisões importantes. Conversas familiares exigirão mais compreensão e diplomacia.

Gêmeos

A vontade de afirmar sua independência estará mais forte. No entanto, algumas inseguranças poderão interferir na confiança pessoal. Estudos, negociações e assuntos financeiros poderão enfrentar atrasos ou exigir mais disciplina. Em contrapartida, novas oportunidades de crescimento surgirão, trazendo aprendizados valiosos.

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Câncer

O momento favorece a reflexão e o autoconhecimento. Emoções reprimidas e preocupações antigas poderão vir à tona, exigindo acolhimento interno. Na vida financeira, há possibilidade de ganhos e valorização de talentos, mas será necessário controlar impulsos e evitar gastos excessivos.

Leão

A semana ajudará a identificar quais amizades e projetos continuam alinhados aos seus objetivos. Algumas relações poderão exigir limites mais claros. No campo afetivo, haverá maior necessidade de segurança emocional. Evite agir movido pelo medo ou pela insegurança para preservar a harmonia.

Virgem

Os próximos dias favorecem avaliações sobre carreira, responsabilidades e metas profissionais. Situações envolvendo amizades ou grupos poderão gerar expectativas frustradas. O período também estimula reflexões profundas sobre sentimentos e prioridades, ajudando a compreender questões internas importantes.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Libra

A busca por conhecimento e novas experiências ganhará força. No trabalho, atrasos ou dificuldades de comunicação poderão exigir mais organização. Apesar disso, boas oportunidades poderão surgir por meio de amizades e contatos. Questões emocionais pedirão equilíbrio para evitar desgastes desnecessários.

Escorpião

Mudanças profundas deverão marcar a semana. Medos antigos poderão emergir, exigindo desapego e renovação. Ao mesmo tempo, haverá destaque para a vida profissional e para a imagem pública. Nos relacionamentos, a sensação de apoio e estabilidade ajudará na resolução de conflitos.

Sagitário

Os relacionamentos serão tema central nos próximos dias. Será necessário encarar situações com realismo e maturidade. A rotina profissional exigirá disciplina e organização para evitar sobrecarga. A comunicação estará favorecida e poderá ajudar a resolver pendências e construir acordos importantes.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio

A atenção estará voltada para a saúde, os hábitos e a organização da rotina. Questões ligadas ao trabalho e às parcerias exigirão paciência para evitar mal-entendidos. O período também poderá trazer oportunidades financeiras e caminhos para recuperar perdas ou fortalecer a segurança material.

Aquário

A necessidade de expressar sua individualidade ficará mais evidente. Alguns medos poderão surgir, exigindo acolhimento e autocuidado. No amor, o momento tende a ser positivo, favorecendo encontros, reconciliações e demonstrações de afeto. O ambiente familiar também deverá oferecer mais apoio e estabilidade.

Peixes