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Sorte, dinheiro e reviravoltas: veja o que os astros reservam para os 12 signos nesta semana (8 a 14 de junho)

Movimentações de Mercúrio, Vênus, Marte e do Sol prometem influenciar amor, dinheiro, trabalho e relacionamentos nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 21:24

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A semana entre 8 e 14 de junho será marcada pela influência do Sol em Gêmeos, favorecendo a troca de informações, a agilidade mental e a busca por novos aprendizados. Ao mesmo tempo, aspectos envolvendo Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e Plutão indicam desafios na comunicação, revisões importantes nas finanças e transformações profundas nas relações.

Confira as previsões para cada signo:

Áries

Os próximos dias favorecem a expressão de ideias e a busca por autenticidade. No ambiente familiar, será importante agir com paciência para evitar conflitos provocados por assuntos mal resolvidos. O período também abre espaço para momentos felizes no amor e em projetos pessoais, desde que haja maturidade para lidar com inseguranças e evitar disputas emocionais.

Touro

A semana pede atenção à organização financeira e ao modo como você se comunica. Questões antigas poderão despertar sentimentos de insatisfação, exigindo equilíbrio emocional. Apesar disso, a energia estará elevada, favorecendo atitudes corajosas e decisões importantes. Conversas familiares exigirão mais compreensão e diplomacia.

Gêmeos

A vontade de afirmar sua independência estará mais forte. No entanto, algumas inseguranças poderão interferir na confiança pessoal. Estudos, negociações e assuntos financeiros poderão enfrentar atrasos ou exigir mais disciplina. Em contrapartida, novas oportunidades de crescimento surgirão, trazendo aprendizados valiosos.

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Câncer

O momento favorece a reflexão e o autoconhecimento. Emoções reprimidas e preocupações antigas poderão vir à tona, exigindo acolhimento interno. Na vida financeira, há possibilidade de ganhos e valorização de talentos, mas será necessário controlar impulsos e evitar gastos excessivos.

Leão

A semana ajudará a identificar quais amizades e projetos continuam alinhados aos seus objetivos. Algumas relações poderão exigir limites mais claros. No campo afetivo, haverá maior necessidade de segurança emocional. Evite agir movido pelo medo ou pela insegurança para preservar a harmonia.

Virgem

Os próximos dias favorecem avaliações sobre carreira, responsabilidades e metas profissionais. Situações envolvendo amizades ou grupos poderão gerar expectativas frustradas. O período também estimula reflexões profundas sobre sentimentos e prioridades, ajudando a compreender questões internas importantes.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Libra

A busca por conhecimento e novas experiências ganhará força. No trabalho, atrasos ou dificuldades de comunicação poderão exigir mais organização. Apesar disso, boas oportunidades poderão surgir por meio de amizades e contatos. Questões emocionais pedirão equilíbrio para evitar desgastes desnecessários.

Escorpião

Mudanças profundas deverão marcar a semana. Medos antigos poderão emergir, exigindo desapego e renovação. Ao mesmo tempo, haverá destaque para a vida profissional e para a imagem pública. Nos relacionamentos, a sensação de apoio e estabilidade ajudará na resolução de conflitos.

Sagitário

Os relacionamentos serão tema central nos próximos dias. Será necessário encarar situações com realismo e maturidade. A rotina profissional exigirá disciplina e organização para evitar sobrecarga. A comunicação estará favorecida e poderá ajudar a resolver pendências e construir acordos importantes.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Capricórnio

A atenção estará voltada para a saúde, os hábitos e a organização da rotina. Questões ligadas ao trabalho e às parcerias exigirão paciência para evitar mal-entendidos. O período também poderá trazer oportunidades financeiras e caminhos para recuperar perdas ou fortalecer a segurança material.

Aquário

A necessidade de expressar sua individualidade ficará mais evidente. Alguns medos poderão surgir, exigindo acolhimento e autocuidado. No amor, o momento tende a ser positivo, favorecendo encontros, reconciliações e demonstrações de afeto. O ambiente familiar também deverá oferecer mais apoio e estabilidade.

Peixes

Assuntos ligados à família e ao lar estarão em destaque. A semana pede atenção à saúde emocional e aos excessos de autocrítica. Por outro lado, trabalho, estudos e negociações tendem a fluir melhor, favorecendo acordos, aprendizados e a resolução de questões pendentes.

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