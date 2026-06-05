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Casamento de Dua Lipa na Itália gera protestos e revolta após fechamento de praças

Celebração da cantora com Callum Turner provocou reclamações por bloqueios de áreas públicas e restrições impostas à população local

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de junho de 2026 às 21:15

Dua Lipa se casou
Dua Lipa se casou Crédito: Ryan Collins/Reprodução

A nova celebração do casamento de Dua Lipa com o ator Callum Turner tem provocado controvérsia em Palermo. Moradores da cidade italiana organizaram protestos após o fechamento de espaços públicos para a realização das festividades do casal.

Segundo veículos locais e a imprensa britânica, as praças Sant'Anna e Croce dei Vespri tiveram o acesso restringido para a realização dos eventos relacionados ao casamento. Além disso, ruas foram bloqueadas, áreas receberam forte esquema de segurança e moradores próximos ao local teriam sido orientados a assinar acordos de confidencialidade.

Dua Lipa

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Dua Lipa  por Reprodução/Redes Sociais
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Dua Lipa por Reprodução/Redes Sociais

A situação gerou insatisfação entre parte da população. Cartazes espalhados pela cidade traziam mensagens como "Palermo não está para alugar", "A nossa praça não é a sua sala de estar" e "Os espaços públicos pertencem a todos".

A cantora e o ator já haviam oficializado a união civil em Londres e agora realizam uma segunda celebração na Sicília, reunindo cerca de 200 convidados.

O evento conta com um amplo esquema de segurança e tem sido cercado por sigilo. De acordo com a imprensa internacional, autoridades locais classificaram a operação como uma "produção demonstrativa", sem mencionar oficialmente o casamento.

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Entre os convidados vistos chegando à cidade estão artistas como Charli XCX e Tame Impala. Também circulam rumores sobre uma possível apresentação de Elton John durante as comemorações.

Os convidados estão hospedados no luxuoso hotel Villa Igiea, que teria reservado um andar inteiro para receber o casal e seus familiares.

A programação da festa se estende por três dias e inclui eventos em locais históricos da região, como o Palazzo Gangi e a Villa Valguarnera. Segundo estimativas divulgadas pela imprensa britânica, o custo total da celebração pode chegar a cerca de R$ 9 milhões.

Apesar da repercussão negativa, parte dos moradores apoia a realização do evento, enquanto outros questionam o impacto das restrições impostas à cidade para acomodar uma festa privada de grande porte.

Casamento de Dua Lipa na Itália gera protestos e revolta moradores após fechamento de praças Celebração da cantora com Callum Turner provocou reclamações por bloqueios de áreas públicas e restrições impostas à população local A nova celebração do casamento de Dua Lipa com o ator Callum Turner tem provocado controvérsia em Palermo. Moradores da cidade italiana organizaram protestos após o fechamento de espaços públicos para a realização das festividades do casal. Segundo veículos locais e a imprensa britânica, as praças Sant'Anna e Croce dei Vespri tiveram o acesso restringido para a realização dos eventos relacionados ao casamento. Além disso, ruas foram bloqueadas, áreas receberam forte esquema de segurança e moradores próximos ao local teriam sido orientados a assinar acordos de confidencialidade. A situação gerou insatisfação entre parte da população. Cartazes espalhados pela cidade traziam mensagens como "Palermo não está para alugar", "A nossa praça não é a sua sala de estar" e "Os espaços públicos pertencem a todos". A cantora e o ator já haviam oficializado a união civil em Londres e agora realizam uma segunda celebração na Sicília, reunindo cerca de 200 convidados. O evento conta com um amplo esquema de segurança e tem sido cercado por sigilo. De acordo com a imprensa internacional, autoridades locais classificaram a operação como uma "produção demonstrativa", sem mencionar oficialmente o casamento. Entre os convidados vistos chegando à cidade estão artistas como Charli XCX e Tame Impala. Também circulam rumores sobre uma possível apresentação de Elton John durante as comemorações. Os convidados estão hospedados no luxuoso hotel Villa Igiea, que teria reservado um andar inteiro para receber o casal e seus familiares. A programação da festa se estende por três dias e inclui eventos em locais históricos da região, como o Palazzo Gangi e a Villa Valguarnera. Segundo estimativas divulgadas pela imprensa britânica, o custo total da celebração pode chegar a cerca de R$ 9 milhões. Apesar da repercussão negativa, parte dos moradores apoia a realização do evento, enquanto outros questionam o impacto das restrições impostas à cidade para acomodar uma festa privada de grande porte.

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