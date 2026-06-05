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Amiga entrega novo relacionamento de Virginia Fonseca e agita as redes

Declaração de Samara Pink durante uma transmissão ao vivo gerou especulações entre fãs da influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de junho de 2026 às 20:54

Virginia
Virginia Crédito: Reprodução

Uma declaração de Samara Pink durante uma live movimentou as redes sociais e levantou questionamentos sobre a vida amorosa de Virginia Fonseca.

A situação aconteceu enquanto Samara conversava com o marido, Thiago Stábile. Em tom de brincadeira, ele comentou que Virginia seria a única solteira entre os presentes e sugeriu que interessados enviassem mensagens para a influenciadora. "A única solteira aqui é a Virginia. Você que está solteiro, pode mandar direct para ela", disse.

Look de Virginia Fonseca para amistoso da Seleção Brasileira

Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Duda Freire e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Duda Freire e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

Na sequência, Samara respondeu rapidamente: "Ela está casada".

A fala repercutiu nas redes e levou muitos internautas a especularem sobre um possível novo relacionamento da empresária. Apesar do comentário, não houve qualquer esclarecimento posterior sobre a declaração.

Virginia está solteira publicamente desde que anunciou, no mês passado, o fim do relacionamento com Vinícius Júnior. Antes disso, ela foi casada com Zé Felipe, com quem tem três filhos.

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Nos últimos dias, a influenciadora também chamou atenção ao compartilhar nas redes sociais o recebimento de um buquê de flores. O detalhe que despertou curiosidade dos seguidores foi o fato de ela não revelar quem enviou o presente.

"Amo receber flores", escreveu Virginia ao publicar a imagem nos Stories.

A combinação entre o comentário de Samara Pink e o mistério envolvendo as flores acabou alimentando ainda mais as especulações dos fãs sobre a vida amorosa da influenciadora.

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