Amiga entrega novo relacionamento de Virginia Fonseca e agita as redes

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Kamila Macedo
Publicado em 5 de junho de 2026 às 20:54
Uma declaração de Samara Pink durante uma live movimentou as redes sociais e levantou questionamentos sobre a vida amorosa de Virginia Fonseca.
A situação aconteceu enquanto Samara conversava com o marido, Thiago Stábile. Em tom de brincadeira, ele comentou que Virginia seria a única solteira entre os presentes e sugeriu que interessados enviassem mensagens para a influenciadora. "A única solteira aqui é a Virginia. Você que está solteiro, pode mandar direct para ela", disse.
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Na sequência, Samara respondeu rapidamente: "Ela está casada".
A fala repercutiu nas redes e levou muitos internautas a especularem sobre um possível novo relacionamento da empresária. Apesar do comentário, não houve qualquer esclarecimento posterior sobre a declaração.
Virginia está solteira publicamente desde que anunciou, no mês passado, o fim do relacionamento com Vinícius Júnior. Antes disso, ela foi casada com Zé Felipe, com quem tem três filhos.
Nos últimos dias, a influenciadora também chamou atenção ao compartilhar nas redes sociais o recebimento de um buquê de flores. O detalhe que despertou curiosidade dos seguidores foi o fato de ela não revelar quem enviou o presente.
"Amo receber flores", escreveu Virginia ao publicar a imagem nos Stories.
A combinação entre o comentário de Samara Pink e o mistério envolvendo as flores acabou alimentando ainda mais as especulações dos fãs sobre a vida amorosa da influenciadora.