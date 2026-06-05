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Vídeo de Maiara desembarcando de jatinho gera nova onda de ataques nas redes sociais

Internautas criticaram a aparência e o comportamento da cantora, enquanto fãs saíram em defesa apontando a rotina exaustiva da dupla

Kamila Macedo

Publicado em 5 de junho de 2026 às 19:25

Maiara desembarcando em em Querência, município de Mato Grosso. Crédito: Reprodução/X

A cantora Maiara, que faz parte da dupla Maiara e Maraísa, está enfrentando uma série de comentários negativos na internet nesta sexta-feira (5). Os ataques começaram após a divulgação de um vídeo que mostra a chegada das artistas para um show em Querência, município de Mato Grosso.

No registro, a artista aparece desembarcando de seu jatinho particular com sinais de exaustão. Enquanto Maraísa conversa ativamente com o público presente, Maiara adota uma postura mais contida ao interagir de forma discreta com os fãs.

Maiara passou por várias transformações ao longo dos anos 1 de 20

As imagens dividiram opiniões nas redes sociais e motivaram julgamentos sobre o visual da sertaneja. "Meu Deus, parece que virou outra pessoa", observou um usuário. "Simpatia contagiante", ironizou outro internauta.

Por outro lado, parte do público saiu em defesa da artista, associando o semblante à sobrecarga de trabalho. "Ela está só cansada. Vocês sabem como é uma agenda de uma cantora sertaneja? Pesquisem", argumentou um perfil. "Ela precisa descansar", pediu mais um admirador.

Este é o segundo episódio polêmico enfrentado por Maiara no intervalo de poucos dias. No início da semana, a dupla chamou a atenção na web durante uma reunião com o prefeito de Caratinga, Giovanni Corrêa. Acontece que a cantora virou assunto ao ser acusada por internautas de não dar atenção ao político e permanecer no celular enquanto o encontro era gravado.