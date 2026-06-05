Vídeo de Maiara desembarcando de jatinho gera nova onda de ataques nas redes sociais

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Kamila Macedo
Publicado em 5 de junho de 2026 às 19:25
A cantora Maiara, que faz parte da dupla Maiara e Maraísa, está enfrentando uma série de comentários negativos na internet nesta sexta-feira (5). Os ataques começaram após a divulgação de um vídeo que mostra a chegada das artistas para um show em Querência, município de Mato Grosso.
No registro, a artista aparece desembarcando de seu jatinho particular com sinais de exaustão. Enquanto Maraísa conversa ativamente com o público presente, Maiara adota uma postura mais contida ao interagir de forma discreta com os fãs.
Maiara passou por várias transformações ao longo dos anos
As imagens dividiram opiniões nas redes sociais e motivaram julgamentos sobre o visual da sertaneja. "Meu Deus, parece que virou outra pessoa", observou um usuário. "Simpatia contagiante", ironizou outro internauta.
Por outro lado, parte do público saiu em defesa da artista, associando o semblante à sobrecarga de trabalho. "Ela está só cansada. Vocês sabem como é uma agenda de uma cantora sertaneja? Pesquisem", argumentou um perfil. "Ela precisa descansar", pediu mais um admirador.
Este é o segundo episódio polêmico enfrentado por Maiara no intervalo de poucos dias. No início da semana, a dupla chamou a atenção na web durante uma reunião com o prefeito de Caratinga, Giovanni Corrêa. Acontece que a cantora virou assunto ao ser acusada por internautas de não dar atenção ao político e permanecer no celular enquanto o encontro era gravado.