Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Antonio Fagundes revela talento raro nos bastidores e brinca sobre reação de colegas: 'Ficam com raiva'

Veterano contou que conseguia decorar falas pouco antes das gravações e disse que a facilidade causava inveja entre outros atores

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 21:00

Antonio Fagundes vive Arthur Brandão em 'Quem Ama Cuida'
Antonio Fagundes vive Arthur Brandão em 'Quem Ama Cuida' Crédito: Reprodução | Instagram

Aos 77 anos, Antonio Fagundes compartilhou uma curiosidade sobre sua trajetória na televisão e revelou uma habilidade que sempre chamou atenção nos bastidores das produções das quais participou. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ator contou que tem grande facilidade para memorizar textos e que isso costumava provocar reações divertidas entre colegas de elenco.

Segundo Fagundes, ele conseguia decorar suas falas momentos antes das gravações, enquanto muitos profissionais passavam horas estudando os roteiros.

"As pessoas que trabalharam comigo em televisão ficavam com raiva porque eu decorava realmente na hora e o público não tem ideia do que é esse trabalho", afirmou.

Antonio Fagundes

Antonio Fagundes por Reprodução/Redes Sociais
Antonio Fagundes exibe braço definido aos 76 anos em foto da academia por Reprodução/Redes Sociais
Bastidores da novela Terra Nostra com Antonio Fagundes, Carolina Kasting e Thiago Lacerda por Divulgação/Globo
GUMERCINDO (Antonio Fagundes) da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Antonio Fagundes e Regina Duarte na novela 'Por Amor' por Reprodução/TV Globo
Antonio Fagundes posa na academia por Reprodução/Redes Sociais
Antônio Fagundes por Divulgação
Antonio Fagundes por Divulgação
Antonio Fagundes estrela campanha de Novembro Azul do Porta dos Fundos por Reprodução/Porta do Fundos/Youtube
Antônio Fagundes comenta sobre sexualidade do filho por TV Globo / Redes sociais
João Pedro (Marcos Palmeira) e o pai, o poderoso José Inocêncio (Antonio Fagundes) em Renascer por Memória Globo/divulgação
Dancin’ Days (1978): ao lado de Antônio Fagundes na novela de Gilberto Braga por Foto: Acervo TV Globo
1 de 12
Antonio Fagundes por Reprodução/Redes Sociais

O artista destacou que a capacidade de memorização sempre foi uma vantagem importante em sua carreira. De acordo com ele, protagonistas de novelas precisam absorver uma quantidade enorme de texto ao longo das produções.

Durante o relato, Fagundes comparou o volume de falas ao conteúdo de duas Bíblias inteiras, tamanho o desafio enfrentado por quem assume papéis centrais em novelas.

Leia mais

Imagem - Tadeu Schmidt exibe físico sarado em viagem romântica e deixa fãs em choque: 'Achei que era magrinho'

Tadeu Schmidt exibe físico sarado em viagem romântica e deixa fãs em choque: 'Achei que era magrinho'

Imagem - Ivete Sangalo emociona fã com síndrome de Down durante gravação do Altas Horas

Ivete Sangalo emociona fã com síndrome de Down durante gravação do Altas Horas

Imagem - Bruna Biancardi faz pedido inusitado a Sandy e revela curiosidade sobre a cantora

Bruna Biancardi faz pedido inusitado a Sandy e revela curiosidade sobre a cantora

O ator classificou a facilidade para decorar textos como uma "dádiva" e explicou que isso permitiu manter uma rotina mais equilibrada durante os períodos de gravação. Enquanto muitos colegas precisavam dedicar boa parte do tempo livre ao estudo das cenas, ele conseguia conciliar o trabalho com outras atividades da vida pessoal.

"Você saber que tem a possibilidade de não ter esse trabalho em casa e fazer isso ali na hora. Eu conseguia viver enquanto fazia uma novela", declarou.

Fagundes também destacou que muitos atores passam horas decorando falas para evitar erros durante as gravações e não comprometer o desempenho dos demais integrantes do elenco.

Com uma das carreiras mais longevas da dramaturgia brasileira, o ator segue compartilhando histórias dos bastidores e reflexões sobre a profissão. Recentemente, ele esteve no ar como Arthur Brandão na novela Quem Ama Cuida, ampliando uma trajetória que reúne décadas de atuação na televisão, no teatro e no cinema.

Mais recentes

Imagem - Era real? Angélica confessa que acreditou em rivalidade com Xuxa e Eliana: 'Todo mundo contava essa história'

Era real? Angélica confessa que acreditou em rivalidade com Xuxa e Eliana: 'Todo mundo contava essa história'
Imagem - Como é a cobertura de Ronaldo Fenômeno avaliada em R$ 40 milhões em Miami, com piscina privativa e cinco quartos

Como é a cobertura de Ronaldo Fenômeno avaliada em R$ 40 milhões em Miami, com piscina privativa e cinco quartos
Imagem - Sorte, dinheiro e reviravoltas: veja o que os astros reservam para os 12 signos nesta semana (8 a 14 de junho)

Sorte, dinheiro e reviravoltas: veja o que os astros reservam para os 12 signos nesta semana (8 a 14 de junho)