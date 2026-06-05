TALENTOSO

Antonio Fagundes revela talento raro nos bastidores e brinca sobre reação de colegas: 'Ficam com raiva'

Veterano contou que conseguia decorar falas pouco antes das gravações e disse que a facilidade causava inveja entre outros atores

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 21:00

Antonio Fagundes vive Arthur Brandão em 'Quem Ama Cuida' Crédito: Reprodução | Instagram

Aos 77 anos, Antonio Fagundes compartilhou uma curiosidade sobre sua trajetória na televisão e revelou uma habilidade que sempre chamou atenção nos bastidores das produções das quais participou. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ator contou que tem grande facilidade para memorizar textos e que isso costumava provocar reações divertidas entre colegas de elenco.

Segundo Fagundes, ele conseguia decorar suas falas momentos antes das gravações, enquanto muitos profissionais passavam horas estudando os roteiros.

"As pessoas que trabalharam comigo em televisão ficavam com raiva porque eu decorava realmente na hora e o público não tem ideia do que é esse trabalho", afirmou.

Antonio Fagundes 1 de 12

O artista destacou que a capacidade de memorização sempre foi uma vantagem importante em sua carreira. De acordo com ele, protagonistas de novelas precisam absorver uma quantidade enorme de texto ao longo das produções.

Durante o relato, Fagundes comparou o volume de falas ao conteúdo de duas Bíblias inteiras, tamanho o desafio enfrentado por quem assume papéis centrais em novelas.

O ator classificou a facilidade para decorar textos como uma "dádiva" e explicou que isso permitiu manter uma rotina mais equilibrada durante os períodos de gravação. Enquanto muitos colegas precisavam dedicar boa parte do tempo livre ao estudo das cenas, ele conseguia conciliar o trabalho com outras atividades da vida pessoal.

"Você saber que tem a possibilidade de não ter esse trabalho em casa e fazer isso ali na hora. Eu conseguia viver enquanto fazia uma novela", declarou.

Fagundes também destacou que muitos atores passam horas decorando falas para evitar erros durante as gravações e não comprometer o desempenho dos demais integrantes do elenco.