NO SHAPE

Tadeu Schmidt exibe físico sarado em viagem romântica e deixa fãs em choque: 'Achei que era magrinho'

Apresentador do BBB compartilhou fotos ao lado da esposa, Ana Cristina, e chamou atenção dos seguidores pela boa forma

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 20:11

Tadeu Schmidt e a esposa Crédito: Reprodução

As férias de Tadeu Schmidt renderam muitos comentários nas redes sociais nesta sexta-feira (5). O motivo não foram apenas os cenários da viagem ao lado da esposa, Ana Cristina Schmidt, mas também a excelente forma física exibida pelo apresentador nas fotos publicadas em seu perfil.

Nos registros, o comandante do Big Brother Brasil aparece curtindo momentos a dois durante uma viagem internacional. As imagens rapidamente viralizaram e renderam uma série de elogios dos seguidores.

"Quem corpo é esse, Tadeu?", escreveu um internauta. "Oloko Tadeu, que shape pai. Pensei que era magrinho", comentou outro. Houve ainda quem definisse o apresentador como "trincadão", em referência ao físico musculoso e definido.

Tadeu Schmidt e a esposa curtem férias 1 de 3

Além dos comentários sobre o corpo, fãs também destacaram a sintonia do casal. "Gente, que casal lindo! E que corpo desse Tadeu", publicou uma seguidora. Outro comentário que chamou atenção brincou com a diferença de altura entre os dois: "Todo grandão tem sua pequena".

Na legenda da publicação, porém, Tadeu preferiu destacar outro detalhe. Segundo ele, uma das tradições do casal é combinar os looks durante as viagens. "Vocês sabem que eu e mozão adoramos combinar os looks, né? Para passear, para ir para a praia, para malhar, para dormir. E nessa viagem a gente caprichou", escreveu.

De férias desde o fim do BBB 26, o apresentador tem aproveitado o período de descanso ao lado da esposa, com quem é casado há 28 anos. Durante a viagem, o casal passou por destinos como Chile, Austrália, Polinésia Francesa, Singapura, Bélgica, Portugal e Itália.

Outro detalhe que também chamou a atenção dos fãs foi o novo visual do apresentador, que decidiu deixar a barba crescer durante as férias. Muitos seguidores apostam que ele só voltará ao visual tradicional quando retornar ao trabalho na TV.