Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tadeu Schmidt exibe físico sarado em viagem romântica e deixa fãs em choque: 'Achei que era magrinho'

Apresentador do BBB compartilhou fotos ao lado da esposa, Ana Cristina, e chamou atenção dos seguidores pela boa forma

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 20:11

Tadeu Schmidt e a esposa
Tadeu Schmidt e a esposa Crédito: Reprodução

As férias de Tadeu Schmidt renderam muitos comentários nas redes sociais nesta sexta-feira (5). O motivo não foram apenas os cenários da viagem ao lado da esposa, Ana Cristina Schmidt, mas também a excelente forma física exibida pelo apresentador nas fotos publicadas em seu perfil.

Nos registros, o comandante do Big Brother Brasil aparece curtindo momentos a dois durante uma viagem internacional. As imagens rapidamente viralizaram e renderam uma série de elogios dos seguidores.

"Quem corpo é esse, Tadeu?", escreveu um internauta. "Oloko Tadeu, que shape pai. Pensei que era magrinho", comentou outro. Houve ainda quem definisse o apresentador como "trincadão", em referência ao físico musculoso e definido.

Tadeu Schmidt e a esposa curtem férias

Tadeu Schmidt e a esposa por Reprodução
Tadeu Schmidt e a esposa por Reprodução
Tadeu Schmidt e a esposa por Reprodução
1 de 3
Tadeu Schmidt e a esposa por Reprodução

Além dos comentários sobre o corpo, fãs também destacaram a sintonia do casal. "Gente, que casal lindo! E que corpo desse Tadeu", publicou uma seguidora. Outro comentário que chamou atenção brincou com a diferença de altura entre os dois: "Todo grandão tem sua pequena".

Na legenda da publicação, porém, Tadeu preferiu destacar outro detalhe. Segundo ele, uma das tradições do casal é combinar os looks durante as viagens. "Vocês sabem que eu e mozão adoramos combinar os looks, né? Para passear, para ir para a praia, para malhar, para dormir. E nessa viagem a gente caprichou", escreveu.

De férias desde o fim do BBB 26, o apresentador tem aproveitado o período de descanso ao lado da esposa, com quem é casado há 28 anos. Durante a viagem, o casal passou por destinos como Chile, Austrália, Polinésia Francesa, Singapura, Bélgica, Portugal e Itália.

Outro detalhe que também chamou a atenção dos fãs foi o novo visual do apresentador, que decidiu deixar a barba crescer durante as férias. Muitos seguidores apostam que ele só voltará ao visual tradicional quando retornar ao trabalho na TV.

O período de descanso acontece após meses difíceis para Tadeu e sua família, marcados pelas mortes da mãe, Janira, e do irmão, Oscar Schmidt, considerado um dos maiores nomes da história do basquete nacional.

Mais recentes

Imagem - Era real? Angélica confessa que acreditou em rivalidade com Xuxa e Eliana: 'Todo mundo contava essa história'

Era real? Angélica confessa que acreditou em rivalidade com Xuxa e Eliana: 'Todo mundo contava essa história'
Imagem - Como é a cobertura de Ronaldo Fenômeno avaliada em R$ 40 milhões em Miami, com piscina privativa e cinco quartos

Como é a cobertura de Ronaldo Fenômeno avaliada em R$ 40 milhões em Miami, com piscina privativa e cinco quartos
Imagem - Sorte, dinheiro e reviravoltas: veja o que os astros reservam para os 12 signos nesta semana (8 a 14 de junho)

Sorte, dinheiro e reviravoltas: veja o que os astros reservam para os 12 signos nesta semana (8 a 14 de junho)