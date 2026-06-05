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Ivete Sangalo emociona fã com síndrome de Down durante gravação do Altas Horas

Cantora dividiu os vocais com o influenciador Matheus Colmatti em participação especial ligada ao projeto de samba Ivete Clareou

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 20:06

Ivete Sangalo
Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo protagonizou um momento emocionante durante as gravações de uma edição especial do programa Altas Horas. A artista atendeu a um pedido do influenciador Matheus Colmatti, que tem síndrome de Down, e dividiu os vocais com ele em uma apresentação do clássico "Coisinha do Pai", eternizado por Beth Carvalho.

Ivete curte férias em Trancoso

Ivete Sangalo passa férias em casa de luxo em Trancoso com diária de R$ 50 mil após separação por Reprodução
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Ivete Sangalo passa férias em casa de luxo em Trancoso com diária de R$ 50 mil após separação por Reprodução

O encontro aconteceu diante da plateia do programa comandado por Serginho Groisman. Em clima descontraído, Matheus mostrou desenvoltura e ainda pegou o microfone de Ivete para cantar trechos de "O Que É, O Que É", sucesso de Gonzaguinha.

A participação faz parte de um episódio especial dedicado ao projeto "Ivete Clareou", trabalho em que a cantora mergulha no universo do samba. A atração tem exibição prevista para o próximo dia 27 de junho.

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Além de Ivete, o programa contará com apresentações de nomes importantes do gênero, como Mumuzinho, Dudu Nobre, Dilsinho, Priscila Senna, Bruno Diegues, além dos sambistas Nelson Rufino e Delcio Luiz.

A proposta do especial é levar para a televisão o clima das rodas de samba e dos shows da turnê, reunindo convidados de diferentes gerações em apresentações marcadas pela interação entre artistas e público.

Mansão de Ivete Sangalo em Orlando

Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
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Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais

O projeto "Ivete Clareou" representa uma nova fase na trajetória de Ivete Sangalo, conhecida nacionalmente por sua carreira ligada ao axé e à música pop, e aposta em releituras e encontros musicais inspirados pelo samba.

@matheuscolmatti @Ivete Sangalo ♬ som original - Matheus Colmatti

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