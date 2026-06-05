EMOÇÃO

Ivete Sangalo emociona fã com síndrome de Down durante gravação do Altas Horas

Cantora dividiu os vocais com o influenciador Matheus Colmatti em participação especial ligada ao projeto de samba Ivete Clareou

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 20:06

Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo protagonizou um momento emocionante durante as gravações de uma edição especial do programa Altas Horas. A artista atendeu a um pedido do influenciador Matheus Colmatti, que tem síndrome de Down, e dividiu os vocais com ele em uma apresentação do clássico "Coisinha do Pai", eternizado por Beth Carvalho.

Ivete curte férias em Trancoso 1 de 13

O encontro aconteceu diante da plateia do programa comandado por Serginho Groisman. Em clima descontraído, Matheus mostrou desenvoltura e ainda pegou o microfone de Ivete para cantar trechos de "O Que É, O Que É", sucesso de Gonzaguinha.

A participação faz parte de um episódio especial dedicado ao projeto "Ivete Clareou", trabalho em que a cantora mergulha no universo do samba. A atração tem exibição prevista para o próximo dia 27 de junho.

Além de Ivete, o programa contará com apresentações de nomes importantes do gênero, como Mumuzinho, Dudu Nobre, Dilsinho, Priscila Senna, Bruno Diegues, além dos sambistas Nelson Rufino e Delcio Luiz.

A proposta do especial é levar para a televisão o clima das rodas de samba e dos shows da turnê, reunindo convidados de diferentes gerações em apresentações marcadas pela interação entre artistas e público.

Mansão de Ivete Sangalo em Orlando 1 de 21