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Maiara se revolta após fãs pedirem internação e anuncia medidas judiciais; vídeo da cantora 'debilitada' viralizou

Equipe da cantora afirmou que a sertaneja está saudável, segue com agenda normal de shows e classificou conteúdos que circulam nas redes sociais como desinformação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 19:54

Maiara chega para fazer show
Maiara chega para fazer show Crédito: Reprodução

A equipe de Maiara se pronunciou nesta sexta-feira (5) após a circulação de vídeos nas redes sociais que geraram especulações sobre a saúde física e mental da artista. Em comunicado divulgado nos perfis oficiais da dupla, os representantes afirmaram que a cantora está bem, cumpre normalmente seus compromissos profissionais e que já foram iniciadas medidas legais contra os responsáveis pelas publicações.

Segundo a nota, conteúdos compartilhados por páginas e usuários utilizariam trechos de vídeos editados e fora de contexto para criar uma narrativa considerada falsa sobre o estado de saúde da sertaneja.

“Circulam em redes sociais e páginas conteúdos maliciosos e maldosos que visam prejudicar a reputação e a integridade física e mental da artista Maiara”, declarou a equipe.

Mansão de Maiara e Maraisa

Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
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Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo

Os representantes destacaram ainda que a cantora segue com a rotina profissional sem alterações. “É necessário esclarecer que Maiara goza de plena saúde e integridade. Encontra-se em dia com sua agenda de compromissos profissionais, e sua vida pessoal transcorre de forma leve e saudável”, informou o comunicado.

A assessoria também acusou os responsáveis pelas publicações de manipular imagens e vídeos para induzir o público ao erro. “Os vídeos e conteúdos circulantes utilizam cortes descontextualizados e edições tendenciosas, deliberadamente direcionados para criar uma falsa narrativa de que a artista estaria enferma ou incapacitada”, acrescentou.

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No texto, a equipe classificou a situação como um caso de difamação e dano moral. “A distorção intencional de informações para enganar o público e prejudicar a carreira de uma profissional não pode ser tolerada sob o pretexto de liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é liberdade de difamar”, destacou.

Por fim, os representantes informaram que procedimentos jurídicos já estão em andamento e agradeceram o apoio recebido dos fãs. “Informamos que já foram iniciados procedimentos legais contra os responsáveis por essas publicações. Respeito é inegociável”, concluiu a nota.

Maiara passou por várias transformações ao longo dos anos

Cantora sertaneja já teve alguns problemas com a aparência por Reprodução | Redes Sociais
Cantora sertaneja já teve alguns problemas com a aparência por Reprodução | Redes Sociais
Cantora sertaneja já teve alguns problemas com a aparência por Reprodução | Redes Sociais
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Cantora sertaneja já teve alguns problemas com a aparência por Reprodução | Redes Sociais
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Cantora sertaneja já teve alguns problemas com a aparência por Reprodução | Redes Sociais

A repercussão começou após a divulgação de um vídeo registrado durante a chegada de Maiara à cidade de Querência, onde ela se apresentaria ao lado da irmã, Maraisa. As imagens motivaram comentários de internautas sobre a aparência da artista. Enquanto alguns atribuíram o aspecto ao desgaste da rotina de shows, outros demonstraram preocupação com sua saúde.

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