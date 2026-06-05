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Mari Gonzalez compartilha momento íntimo do congelamento de óvulos com Pipo Marques

Influenciadora compartilhou com os seguidores o início da fase de estimulação hormonal do tratamento

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 15:43

Mari e Pipo Crédito: Reprodução

A influenciadora Mari Gonzalez voltou a dividir com os seguidores detalhes do processo de congelamento de óvulos. Nesta sexta-feira (5), ela mostrou uma nova etapa do tratamento e contou com a participação especial do namorado, Pipo Marques, durante a aplicação da medicação.

Por meio dos stories do Instagram, Mari revelou que iniciou o terceiro dia da fase de estimulação hormonal, procedimento realizado antes da coleta dos óvulos. Durante o registro, ela convidou o cantor para ajudá-la na aplicação da injeção, e ele aceitou a missão.

A ex-BBB já havia explicado aos seguidores que decidiu passar novamente pelo processo mesmo após realizar um ciclo de congelamento anteriormente. Segundo ela, a intenção é aumentar a quantidade de óvulos preservados para o futuro.

Mari González e Pipo Marques 1 de 13

“No ano passado, eu fiz um ciclo, consegui alguns óvulos e decidi fazer mais um ciclo neste ano por segurança”, contou recentemente.

Ao longo dos últimos dias, Mari Gonzalez tem usado as redes sociais para mostrar as diferentes etapas do tratamento e responder dúvidas de seguidoras interessadas no tema. A influenciadora afirma que deseja compartilhar a experiência de forma transparente para ajudar outras mulheres que consideram realizar o procedimento.

Apesar do relacionamento com Pipo Marques, filho de Bell Marques, Mari já esclareceu que não pretende engravidar neste momento. Segundo ela, o congelamento de óvulos é uma forma de preservar a possibilidade de escolher futuramente quando deseja viver a maternidade.