CRIME

Leia a confissão perturbadora feita por enteado suspeito de matar ator de Top Gun

Michael Gledhill foi ser preso pela morte de James Handy

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 14:36

James Handy Crédito: Reprodução

"Eu sou o filho do homem. Acabei de matar o homem do pecado", disse

"Eu sou o filho do homem. Acabei de matar o homem do pecado." A frase, dita durante uma ligação para o serviço de emergência dos Estados Unidos, está no centro das investigações sobre a morte do ator James Handy, conhecido por participações em Top Gun: Maverick, Jumanji e outras produções de Hollywood.

James Handy 1 de 10

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, a declaração foi feita por Michael Gledhill, de 44 anos, apontado como principal suspeito do crime. O homem é filho da companheira do ator e morava na mesma residência que a vítima, em Tarzana, bairro de Los Angeles, na Califórnia.

De acordo com a polícia, agentes foram acionados após a ligação ao serviço de emergência. Ao chegarem ao local, encontraram James Handy inconsciente no jardim da casa. O ator apresentava um ferimento causado por arma branca na região do tórax.

Ainda segundo as autoridades, o próprio Michael abordou os policiais quando eles chegaram à residência e confirmou ser a pessoa procurada. Ele foi detido no local sem resistência.

Equipes de resgate prestaram atendimento ao artista e o encaminharam para um hospital da região, mas ele não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada pouco depois.

Conforme informações do portal TMZ, Michael Gledhill foi formalmente acusado de homicídio e permanece preso. A Justiça estabeleceu fiança de US$ 2 milhões para o suspeito.

Até o momento, a polícia não divulgou qual teria sido a motivação do crime. O conteúdo da ligação chamou atenção justamente pelo tom incomum da confissão, mas investigadores ainda não explicaram o significado da frase dita por Gledhill.